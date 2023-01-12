汪星人以為自己快病死還挖了個坑　姐姐不放棄背牠去求醫：是家人

大家好，我是糖刺梨。無論冬天多冷，能被人愛着就是一件溫暖的事情。



Part 01

農村裏的小土狗就像從小就獨立懂事的孩子，難過了不會撒嬌，病了還會悄悄躲起來自己扛。 鏟屎官@梨子和蘿蔔 家的狗子富貴不過8個月大，前段時間，牠病了，一整晚又是拉又是吐，第二天站起來也是搖搖晃晃的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 5

牠覺得自己不行了，鑽進草叢裏不肯出來，還給自己刨了個坑。主人心疼壞了，連睡衣都來不及換，趕緊用背篼揹着牠去看病。

怕天冷牠在背篼裏不舒服，還往裏面鋪了一件軟和的毛絨外套。一路走水過河，冰冷刺骨，好不容易等來一輛公交車，司機卻説沒法載狗子。好在一位好心人給主人指了一條路，説中村的衞生所會能給狗狗治病。村民們只見過用背篼揹人類幼崽的，沒見過用背篼背土狗的，所以富貴引來了超高的回頭率。

「人家也是寶寶啦！」

醫生檢查完，給富貴打了針吃了藥。回家後，主人悉心照顧牠養病，怕牠再着涼，還用暖和的毯子包着牠曬太陽。

溫暖的陽光灑在富貴臉上，猶如主人的愛一般，讓牠舒服地眯起了眼睛…… 第二天，主人專門跑到縣城給牠買藥，還帶回了牠最愛吃的雞蛋糕。

為了讓牠好好吃飯，還給牠剁瘦肉餡。

如此精心的照顧，富貴不好都難，很快牠就恢復了往日的皮實樣子。就是不知道，牠以後想起來自己給自己刨坑的事情，會不會覺得丟臉哈哈哈！

「不是我別瞎説！」

Part 02

網友@ 罕丫頭 盼着媽媽能來家裏住幾天，媽媽答應了。別的媽媽上女兒家，總會帶一些好吃的。但這位媽媽不一樣，她啥好吃的都沒帶，就帶了一隻狗狗和一隻貓咪。

她笑呵呵地説，一家三口都來了，可以不掛心地多住幾天。用一根尼龍繩搓成了狗繩，用塑料袋裝着貓咪，就把自己的全世界都帶在了身邊。

看狗子不可一世的表情，就知道牠在家裏有多受寵。

到女兒家後，客廳就成了狗狗的天地，陽台是貓咪的樂園。晚上媽媽擔心倆毛孩子睡覺冷，還要招呼牠們到卧室和自己一起睡。

女兒已經分不清這是狗子的家，還是自己的家，她彷佛成為了最多餘的那一個哈哈哈哈！要是狗子能説話，牠一定會滿臉傲嬌地來一句：有人愛着可真幸福！

Part 03

網友@ 愛在天堂 在街上記錄下一位拾荒奶奶給金毛穿衣服的視頻，也快把人暖哭了。

+ 6

黑龍江的晚上很冷，奶奶從垃圾箱裏找到了一條圍巾和一塊布。她把布披在狗狗背上，用圍巾把狗狗的耳朵後腦勺包得嚴嚴實實。乍一看，金毛秒變翠花哈哈哈！

金毛叫大寶，奶奶平時去哪，牠都要跟着。家裏條件很拮据，奶奶要撿廢品來補貼日用。她説，「我一個老太太，哪裏有錢給牠買。」、「冷啊，就只能從垃圾箱裏撿來給牠穿上了。」

奶奶還想「抱怨」一下自己被這顆金毛牛皮糖粘上了，她一邊用手指頭羞羞金毛的臉一邊説，「這趕上要飯的了，沒招啊。」可，她的言語裏明明充滿了心疼與寵溺。

奶奶帶着大寶離開的時候，牠乖乖坐在副駕，轉彎時還會幫奶奶看後面有沒有車。

「奶奶，沒車，大膽開！」

也許大寶從來不知道富有的生活是什麼樣，但牠一定從沒羨慕過別的狗狗。

Part 04

毛孩子們被人愛着的畫面，實在太治癒了。

老爺爺即使是出門買菜的功夫，也要把狗狗帶上。

+ 5

狗狗看着他的眼神，像極了小孫子愛爺爺的樣子。

發現有鏡頭後，狗子還笑眯眯炫耀了起來。

「我有人愛，你有嗎？」

也有人把狗狗看成最重要的家人，出門時一定要為狗狗留一個專屬座位。一家人就是要整整齊齊呀！

有些人即使自己在流浪，也要為狗狗們創造一個移動的家。

牠們或許連飯也吃不飽，但精神上卻無比充足。不信你看，牠們眼裏全是光哎！

所以，狗狗要告訴我們的生活哲學之一是：愛從來不是物質給予，而是最簡單的陪伴和關懷呀～還不快抱抱你家的小可愛！

延伸閱讀：獨居主人離世 德牧喝雨水與屍體相伴 營養不良的牠最終命運...

+ 16

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】