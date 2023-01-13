二哈總是偷吃姐姐的食物　主人傷透腦筋　結果醫生這招奏效了

嗨，我是菠菜呀～在日本的一位鏟屎官，家裏有兩隻哈士奇，棕色是姐姐名叫Shirubia，黑色的是弟弟名叫Shante。



姐姐從小脾氣就特別好，溫順又聽話。弟弟的性格和姐姐截然不同，不僅調皮還特別貪吃。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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平時不僅會偷吃鏟屎官的食物，有時連姐姐碗裏的都不放過……牠經常會在姐姐吃飯時假裝不經意地躺在一邊。偷偷觀察，然後趁姐姐不注意，立馬上前把碗舔個精光。

於是，鏟屎官聽朋友的建議，吃飯的時將牠們隔離。但Shante每次都會三秒吃完自己的，然後開始對着姐姐撒潑大叫。姐姐雖然乖巧但警惕心很強，出現任何奇怪的聲響，牠都會停止進食。

鏟屎官為此也傷透了腦筋。前不久，姐姐做了絕育手術，為了防止牠舔傷口，醫生給牠帶上了伊麗莎白圈。

在給狗子餵飯的時候，鏟屎官驚奇地發現。Shante這次居然沒有搶姐姐的食物，他以為是Shante心疼姐姐做手術了。結果抬頭一看，差點沒笑噴：Shirubia脖子上的伊麗莎白圈剛好可以罩住牠的嘴和地上的飯盆。

Shante被伊麗莎白圈牢牢地隔絕在了外面。牠也只能舔着嘴，在旁邊看着姐姐享用晚餐，一臉無語。

誰能想到，平時調皮機靈的Shante會被一個項圈所難倒呢哈哈哈......

Shante：「以後都吃不到了，嗚嗚嗚好傷心～」

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