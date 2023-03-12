高齡貓狗症狀及照護重點　9大初老徵兆　改變飲食及營養應這樣做

一般而言，7到11歲的貓狗可被視為「熟齡」，12歲以上的貓狗則屬於「高齡」。這樣的時間對人類來說不算太長，對貓咪、狗狗來說，卻從小寶寶變成老爺爺、老奶奶。就是因為這樣身體變化的速度差異，我們很容易忘記那個陪伴在自己身邊好久的毛孩，其實已經漸漸老邁。

文：Q小蓉／滔客



寵物初老症狀檢測清單

隨著時代進步，不只是人，貓咪、狗狗的平均壽命也隨之延長，台灣楊動物醫院院長楊靜宇醫生指出，門診觀察發現，高齡犬相關疾病佔了整體門診4成左右，如退化性關節炎、腫瘤、心臟病等皆為常見高齡犬疾病。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼高齡毛孩身體症狀及照護重點▼▼▼

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為避免毛孩出現老化症狀後在照顧上措手不及，美國寵物食品協會（PFI）提醒，飼主可以透過下面的「高年級毛孩初老檢測清單」，1分鐘快速檢視寵物是否已出現關鍵初老徵兆，及早準備。

• 食慾不振

• 喝水量突增

• 體重下降

• 睡眠時間變長

• 肌肉量減少導致活動力下降

• 行走困難或對於走路感到懶散

• 視力和聽力退化而焦慮

• 平衡感變弱，走路容易撞到障礙物

• 上廁所地點或行為改變



高齡毛孩三大照護重點

如果毛孩已經出現好幾項初老徵兆，毛爸媽也不用太緊張，只要留意以下三大重點，就不難讓毛孩度過舒適的高齡時光。

重點一、掌握營養需求及飲食狀況的改變

楊醫生表示，高齡犬貓的能量需求、基礎代謝和活動量皆會隨年齡增長而降低。以高齡犬來說，應提供清淡、低熱量、低鹽分的寵物食品，以多元食材達到均衡飲食，建議飼主可混合餵食寵物熟悉的品牌飼料或搭配寵物食用罐頭，避免只攝取單一來源的食物。雖然健康高齡犬的蛋白質需求量通常隨著年齡增長而降低，但因消化和吸收能力與年紀成反比，建議仍應確保其飲食中的蛋白質含量維持至少25%。

至於貓咪原本就非常仰賴蛋白質的供給，飼主不需限制健康高齡貓的蛋白質攝取量，可以提供與幼貓時期同等熱量和高比例的蛋白質攝取，避免肌肉組織流失。在選擇寵物食品上，楊醫生建議選擇具有容易消化的蛋白質和軟嫩好入口的食物材質，幫助維持高齡犬貓的腸道健康。美國寵物食品協會也提醒，市面上有專為高齡犬貓設計的商業飼料和罐頭食品，購買時要注意產地來源及是否通過FDA、USDA和AAFCO等第三專業單位認證。

此外，高齡寵物身體變化快速，飲食狀況也可以是潛在疾病的重要觀察指標。楊靜宇醫生說明：「舉例來說，若高齡寵物體重異常下降，可能有罹患糖尿病、腎衰竭等慢性疾病的風險；或是當寵物開始大量飲水、體重快速下降，則可能是腎臟功能退化的警訊。建議高齡寵物飼主應隨時提高警覺，若察覺有異狀，應盡速送醫檢查。」

重點二、年紀大了，更要聰明地動

雖然高齡寵物的活動力隨著年齡上升而下降，但基本的運動量仍然重要！楊靜宇醫生建議可以讓貓咪和狗狗玩一些溫和的遊戲，例如：

1. 漏食球內放入飼料或零食，讓寵物透過玩耍邊動腦邊獲取食物，同時也能增加進食意願。

2. 狗狗的散步可以調整成短時間、多次數的模式，將外出時間維持在30分鐘内，並依狗狗體力調整。

3. 除了遊戲及散步外，游泳為全身性且低緩衝的運動項目，能減輕狗狗的關節壓力，也非常適合高齡犬。

重點三、從小細節打造友善環境

楊醫生建議，飼主可以留意以下幾個小細節：

1. 在毛孩常休息或活動的地方鋪上防滑墊或毯子，增加安全性。

2. 針對喜歡爬高的貓咪，可以在窗台或跳板附近放置小跳台或樓梯，幫助牠們行動；有些狗狗也習慣跳上沙發和床跟毛爸媽擠在一起，也別忘了幫他們在一旁放置小跳台或階梯。

3. 高齡犬貓可能出現關節炎或膀胱問題，上廁所次數可能增加，因此建議食碗、水碗和貓砂盆的擺放位置皆應以寵物方便移動的路線為主，也要避免貓砂盆設計的高低落差太大，降低寵物負擔。

懂得如何辨識寵物初老徵兆加上正確的照護，想好好照顧高齡寵物其實不難。飼主可諮詢獸醫如何幫自己的寵物挑選適合的寵物食品，面對毛孩變老也應耐心對待和包容，給予牠們健康快樂的晚年。

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