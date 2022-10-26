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▼▼▼貓貓狗狗也愛看電視？▼▼▼

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毛孩真的看得懂電視嗎？

貓狗的平均智商等同於 2-3 歲的兒童，他們無法理解劇情或台詞，但會受畫面中的移動物體吸引。

對他們來說，電視就像一扇窗戶，所以比起一直切換畫面，他們比較喜歡穩定不動的鏡頭。反之，如果家裡有窗，就不需要電視當作娛樂囉！

【​有貓貓狗狗專屬電視節目​？​】

很多毛爸媽會給毛孩看 Discovery 、動物星球頻道等節目，但其實那是設計給人類看的頻道，並不一定適合毛小孩。複雜的劇情還有鏡頭可能會造成毛孩錯亂，有時候還有大草原獅虎獵殺斑馬的畫面…可能會驚嚇到未經世事的毛孩心靈。

DogTV 是全球最著名的狗狗專屬頻道，透過科學理論製作內容適合狗觀眾的節目，包含狗狗喜歡的顏色、聲音頻率等等。成立十年來，已經累積有超過百萬位狗狗用戶訂閱。據說 DogTV 的構想其實來自於捨不得貓貓獨自在家的一位貓奴，但頻道成立以後，因為狗觀眾普遍對喵星人的反應不佳，現在連貓咪的身影都不會出現在節目中了。

【毛孩看電視會近視？】

貓貓狗狗的視力特性與人類不同：貓貓天生近視、狗狗天生色盲，他們沒辦法看得太清楚，但可以透過敏銳的感光系統辨識昏暗環境中移動的物體。加上貓貓狗狗不會被劇情吸引，因此不會盯著螢幕太久，不會因為看電視而導致視力退化。

【如何幫毛孩保養眼睛？】

毛孩雖然不會因為看電視而近視，但和人類一樣，視力也會隨著年紀退化。尤其是特定扁臉、短鼻的品種犬貓，本身就有淚腺問題，格外需要留意眼睛保養。除了可以透過日常運動、玩耍，活絡眼睛靈活度，適時補充眼睛所需營養也很重要喔！

嘴編私心推薦老犬老貓可以補充「汪喵護眼保養粉」。來自大廠的天然萃取營養，七合一複方，一次補足維護眼睛健康所需營養。

讓寶貝眼睛明亮、眼中永遠有我們！

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【本文獲「汪喵星球」授權轉載。】