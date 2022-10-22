高齡犬5大重點觀察部位　毛孩出現這些症狀代表有機會罹患腫瘤

對飼主來說，毛小孩便是沒有血緣關係的家人。然而畢竟人與狗的生命週期有異，身為飼主，注定是要看著寵物漸漸老去的。生老病死是生命無可避免的過程，飼主除了享受與毛孩子們相處的快樂，也必須做好幫牠們養老以及道別的心理準備。

文：谷合淨／滔客



高齡犬的照顧有許多應該注意的地方，究其根本，便是需要飼主的細心觀察。比起使用保健食品或者藥品，能夠及時察覺高齡犬身體警訊的飼主更能保障毛孩子的健康以及生活品質。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼高齡犬5大重點觀察部位▼▼▼

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身體

高齡犬容易罹患腫瘤，據統計，台灣台北市十歲以上的寵物犬有近乎半成的死因是腫瘤與癌症。老狗最常見的腫瘤是脂肪瘤，多發生於皮下層，飼主可以藉由觸碰察覺。

腫瘤有良性與惡性之分，機率約略各佔半成。良性腫瘤生長緩慢，可以藉由手術切除且不易復發，對於毛孩子的健康影響不大；惡性腫瘤則有生長快速、壓迫淋巴系統及血管、皮膚表面出現潰傷等特性，有高危險性。

如果發現毛孩子有以下症狀，便有可能是罹患腫瘤的表現，須盡早帶予獸醫診斷：身上出現不正常的硬塊、傷口久不癒合、食慾和行動力減退、跛足、呼吸和排便窒礙困難或異常的惡臭。

關節

毛孩子上了年紀，關節會是退化得最為顯著的部分，通常會變得僵硬、腫脹以及容易損傷。關節不適可能會降低毛孩子的行動力，加上新陳代謝降低，很容易導致肥胖情況，飼主須注意毛孩子的運動量以及運動強度。如果察覺毛孩子的關節不適，可以依循獸醫師指示使用關節保護劑，幫毛孩子進行關節按摩或者帶牠游泳也可以達到預防及治療的效果。

關節處由於久臥摩擦，毛皮可能會脫落長出硬皮，高齡犬的情況會加劇，並容易引起皮膚病問題，飼主可以在毛孩子習慣休息的位置鋪設軟墊，漸少摩擦的次數。

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排泄

高齡犬由於肌肉退化，常有便溺失禁的的情況，如何保持身體乾淨便成為飼主的重要課題。如果有需要，可以考慮剪短毛孩子下身的毛髮，以及市面上有在販售寵物用的尿布以及尿布墊，都是幫助行動不便的老狗提升生活品質的好工具。

除了失禁，腸道蠕動減緩導致的便秘也是常見的情況，嚴重時甚至會導致肛門出血。想要預防，平時的伙食可以添加一些高纖維的食物，例如水煮青菜、水果以及無調味的燕麥等食物都是很不錯的選擇。

另外，由於腎臟功能低落，高齡犬還可能出現尿量增加，尿液顏色變深氣味濃厚等等情況，飼主須注意減輕毛孩的腎臟負擔，譬如減少給予重口味的食物、盡量減少不必要的藥物以及給予充足的水分。

眼睛

和人類一樣，高齡犬的視力也會隨著年紀而漸漸退化。瞳孔的顏色會轉變，或有出現白或藍色的膜狀物，有可能是白內障、青光眼等病症，眼部疾病多是源於基因缺陷，可能會引發多種併發症，不可等閒視之，應該請獸醫診斷。

高齡犬的眼睛會比小狗更容易出現分泌物與淚溝，除了有礙觀瞻，也是眼睛可能遭到細菌感染的警訊。為了保持毛孩子眼部的清潔，除了勤擦拭，也可以使用生理食鹽水來清潔毛孩子的眼睛，抑止眼睛不斷分泌眼屎。

嘴巴

嘴巴是老狗最常出問題部分，常見的問題包括惡臭、牙齒脫落、牙齦糜爛等等。這些症狀很可能都不是單一發生，而是伴隨著其他病症一起並發。譬如氣味惡臭，可能便是腎臟出了問題；牙齦糜爛黏膜發炎則可能是糖尿病等等，如果有發現相關問題，須盡早就醫以防萬一。

另外，齒垢也是飼主應當注意的，如果齒垢厚積又有惡臭，便很可能進入牙周病的階段，導致口腔化膿出血，疼痛不堪。預防的方法便是勤加刷牙，可使用寵物牙膏（編註：人類的牙膏含氟，會對毛孩的肝腎造成負擔，應避免使用），如果毛孩子對牙刷抗拒，也可以用紗布包裹飼主指頭輕輕摩擦，同樣能達到保健口腔的效果。

參考文獻：

長青動物醫院〈老年狗兒死亡首位疾病，癌症！〉

杜宜紋、吳珮瑜〈高齡、老年犬須知〉

許志全〈 寵物萬萬歲‧狗狗嘴巴臭臭〉自由時報副刊

蔣莉蓁〈家有老年狗餵養照顧17要點〉寵物百科



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