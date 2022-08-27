寵物健康｜狗狗趾間炎的原因、治療及照顧方式　這品種更容易感染

狗狗一直舔腳、腳掌紅腫怎麼辦？ 常看到狗狗東啃啃、西舔舔，抱著自己的腳啃咬個不停嗎？ 如果狗狗的腳掌、腳趾總是濕濕紅紅的，就要小心可能是狗狗趾間炎在作祟喔！



汪喵邀請專業獸醫師來分享：「狗狗一直舔腳怎麼辦？甚麼是狗狗趾間炎？該如何治療及照顧？」 一起來聽聽高旗醫師怎麼說～►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

本篇內容可以了解到：

． 甚麼是趾間炎？

． 狗狗趾間炎常見症狀

． 狗狗趾間炎常見原因

． 狗狗趾間炎治療＆照顧要點



▼▼▼即睇狗狗趾間炎的原因、治療及照顧方式▼▼▼

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快把腳啃破了還是舔不停？小心趾間炎找上門！

趾間炎（pododermatitis）是指狗狗的腳趾皮膚發炎，算是一種皮膚病的症狀，而非專指特定疾病，也就是說趾間炎有可能是由不同病因所引起的唷！

依嚴重程度會從最輕微的皮膚潮紅開始，接著到脫毛、腫脹、囊腫、膿包或潰瘍等等，通常前腳通常比後腳更常見，且有可能只出現在其中一隻腳掌，也有可能出現在所有的腳掌喔！

除了趾間之外，也有機會會影響狗狗的肉墊、指甲或是甲床。

腳掌紅腫要注意！狗狗趾間炎常見症狀

即便是不同原因所造成的趾間炎，症狀通常也會非常相似，有些狗狗的趾間炎可能會自行消退，但若是遲遲找不出確切原因，就有高機率會反覆發作或是越來越嚴重喔！

狗狗趾間炎時會有明顯搔癢、舔腳的動作，毛色淺的狗狗腳掌會被唾液染成紅棕色，也常伴隨趾間皮膚潮紅、水腫、出現小膿皰或是粉刺、甲床紅腫、脫毛甚至潰瘍等等。

狗狗腳掌皮膚會因為不停舔咬而呈現潮濕狀態，嚴重者可能會流膿樣或血清樣分泌物，若是狗狗腳掌疼痛就會有跛腳走路的情形。 當狗狗的腳掌出現色素沉著、肉墊增厚等狀況，就有可能已經轉為慢性病變，一定要儘快就醫檢查喔！

狗狗趾間炎5大常見原因

可能引起狗狗趾間炎的原因非常多，包括感染、過敏、寄生蟲、異物刺激、腫瘤甚至免疫＆內分泌疾病等等都有可能。 其中過敏、感染、寄生蟲是最常見的原因，因此不僅有狗狗的腳趾、肉墊表面會出現症狀，整體健康狀況的評估也很重要唷～

▼ 過敏性趾間炎

過敏是趾間炎是相當常見的原因，包括異位性皮膚炎、食物、跳蚤或接觸過敏都是常見的過敏來源，除了會造成腳趾發紅、發癢，狗狗全身的皮膚都有可能發作。

異位性皮膚炎：

容易在年輕狗狗＆常見季節性發作，任何過敏原都要靠毛爸媽細心觀察、耐心配合，才能即時發現與治療。



跳蚤過敏：

需要規律預防外寄生蟲的狗狗才能排除這個原因，若是經常出門卻沒有定期預防外寄生蟲，寄生蟲性趾間炎是相當常見的喔！



食物過敏：

狗狗可能會有趾間皮膚潮紅或有血樣分泌物的小膿皰，而食物過敏是需要經過食物排除試驗才能確診。



▼ 寄生蟲

在外寄生蟲感染中，『毛囊蟲』是最常見也最麻煩的一種，狗狗通常會有明顯搔癢、腳趾間會出現紅斑、皮屑、結痂、色素沉澱或二次性細菌感染，獸醫師會透過拔毛檢查、皮膚搔刮測試來仔細排除毛囊蟲，或是直接投予外寄生蟲預防藥。

▼ 感染性趾間炎

感染性趾間炎的病原可能來自細菌、黴菌或酵母菌，也很有可能是其他原因使毛孩過度舔咬才造成二次性感染，所以毛爸媽千萬不能放任狗狗一直舔腳喔！

淺層的細菌感染會使腳趾之間的肉蹼出現紅斑和搔癢，深層細菌感染可能會出現膿皰、腫脹、血樣或膿樣分泌物，酵母菌感染則是容易出現油膩的分泌物＆皮屑，無論任何症狀都要找獸醫師檢查、治療唷～

▼ 創傷性趾間炎

當狗狗的生活環境較複雜時，異物刺激或創傷也是感染原因之一，特別是異物感染通常只會侷限在某一隻腳上。

▼ 狗狗趾間炎好發品種

部分品種犬容易在年輕時感染毛囊蟲，例如：沙皮狗及鬥牛犬。 若是狗狗成年後才感染，就要小心是否有引起免疫力下降的原因，例如長期使用類固醇或其他內分泌疾病等等。

當狗狗不斷地搔抓、舔咬，就容易引發二次性的細菌感染，因此不僅要制止狗狗舔咬手腳，也要找出使狗狗過敏的來源才行～ 否則越晚發現、越難控制病情，就越有可能成為治療效果不佳的慢性發炎喔！

積極治療很重要！ 狗狗趾間炎治療＆照顧要點

１）準確診斷

由於趾間炎可能是各種原因造成，因此準確診斷很重要，獸醫師在檢查時不僅會針對腳掌，狗狗的整個體表皮膚也應仔細檢測。

若懷疑狗狗有深層感染、自體免疫疾病或者腫瘤，需要做更進一步的採樣檢查，包括症狀發作時間、生活環境、曾接受的治療及飲食狀況等等也很重要！ 整體且完善的評估才能夠更快找出趾間發炎的原因唷～

2）積極治療

找出確切發炎原因後，毛爸媽與毛孩應積極配合治療，若拖延成慢性趾間炎，治療效果就不會那麼好囉！

不同原因造成的趾間炎對治療反應也不相同，感染性或寄生蟲性趾間炎通常可以在治療後痊癒，但過敏性趾間炎就需要釐清＆長期控制過敏原，否則容易反覆發作且很難痊癒。

深層感染可能需 6-8 週以上的療程，雖然多數狗狗在抗生素治療 2-4 週後就會明顯進步，但要注意不能過早或者擅自停藥，不然還是有可能復發或感染喔！

3）傷口照護

當狗狗舔舐、啃咬的情況嚴重時，毛爸媽應該幫他們戴上頭套或嘴套，避免過度舔咬造成二次性感染或新的傷口，如果狗狗的肉墊上有傷口就要避免激烈運動，讓傷口好好癒合。

在發炎感染期，建議毛爸媽把發炎位置周圍的毛髮剃短，不僅能幫助傷口治療、清潔，保持乾淨＆乾燥也可以避免細菌滋生，有助於狗狗更快康復喔！

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