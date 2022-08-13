寵物健康｜5步即可診斷貓狗發炎性腸病　出現這些症狀應立即求醫

貓狗嘔吐、拉肚子可說是獸醫師看診時最常遇到的症狀前三名之一，「他又吐又拉了好幾個月，為甚麼看醫生那麼久了都還沒好？」這大概是家長們最頭痛、也最令獸醫師們頭皮發麻的一句話了，而且毛孩不停拉肚子不僅會造成身體不適，也是毛爸媽清潔的惡夢呀～



汪喵邀請專業獸醫師來分享：「貓狗一直拉肚子怎麼辦？甚麼是貓狗發炎性腸病？該如何診斷及治療？」一起來聽聽高旗醫師怎麼說！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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．甚麼是發炎性腸病？

．發炎性腸病４大常見原因

．發炎性腸病常見症狀

．５步驟診斷發炎性腸病

．３種試驗性治療方式

．發炎性腸病無法治癒？３大營養加速腸道復原



▼▼▼貓狗發炎性腸病的診斷及治療▼▼▼

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貓狗拉肚子超過３-４週？小心是發炎性腸病！

毛孩拉肚子的原因非常多，先撇除寄生蟲的可能後，會從改善飲食、對症治療開始。

當治療後反應不佳、一停藥就復發或驗血＆拍X光都沒看到明顯異常時，毛爸媽除了感到束手無策，也會降低對獸醫師的信任感，獸醫師們也會感到深深的挫折。 當貓狗一直拉肚子超過 3-4 週，且每週有 2-3 次以上的消化道症狀，就要考慮慢性發炎性腸病的可能喔！

貓狗發炎性腸病是甚麼？

貓狗發炎性腸病 （Inflammatory bowel disease, IBD）是指消化道內免疫細胞異常所導致的慢性發炎，常常與人類的發炎性腸病搞混，因此有些人認為應該正名為慢性腸病（Chronic enteropathy）。

慢性腸病是較廣泛的稱呼，代表腸胃道慢性發炎且已排除寄生蟲、感染、腫瘤或內分泌等常見的病因，再根據毛孩對治療的反應，進一步區分為：食物反應性腸病、抗生素反應性腸病、免疫抑制劑反應性腸病 這三種類型。

但是為了讓毛爸媽更好理解，本篇文章我們統一以「發炎性腸病」來稱呼喔！

貓狗發炎性腸病與基因有關？４大常見可能原因

目前對於發炎性腸病的發生機制、原因還不完全瞭解，懷疑可能與基因、腸道黏膜免疫系統、環境因子及微生物因子有關，代表腸道中的免疫系統對特定抗原（例如：細菌、食物中的蛋白質）有異常的反應。

１）基因

有些基因會影響腸道免疫系統，使病原菌更易黏附、進入腸道絨毛，或是導致免疫細胞無法正確辨識外來的抗原，進而導致腸道發炎。

狗狗：發炎性腸病常見好發的品種犬包括：約克夏、拳師犬、法國鬥牛犬、挪威海鸚犬、貝生吉犬、愛爾蘭軟毛梗等等。



貓咪：目前還沒在貓咪身上發現與發炎性腸病有關的特定基因，但暹羅貓與其他東方品種貓，似乎更容易發生發炎性腸病。



雖然這些品種犬貓較容易有腸胃道問題，但其實任何品種貓狗都有可能罹患發炎性腸病喔！

２）腸道黏膜免疫系統

當抵抗病原體入侵的屏障無法提供正常功能，或是腸道免疫系統失去平衡狀態時，就會導致腸道慢性發炎、成為發炎性腸病。

正常的腸道上皮會有各種免疫細胞分佈，透過杯狀細胞分泌的黏液、免疫球蛋白（IgA）及上皮細胞間的緊密連接，作為腸道抵抗病原體入侵的屏障。 不同免疫細胞會透過Ｔ細胞進行協調、保持腸道適當的活化程度，活化不足時可能會使病原入侵；過度活化則容易過度發炎。

３）環境因子

包括壓力、飲食及過去用藥狀況等，例如過度使用抗生素。 雖然仍無確切證據可證明壓力會直接造成發炎性腸病，但可以確定的是，貓咪的壓力與其他發炎性疾病有關，例如：自發性膀胱炎及上呼吸道感染。

４）微生物因子

部分患病的毛孩身上會出現腸道菌叢失衡的狀況，也就是部分細菌例如：大腸桿菌、綠膿桿菌會過度增生。 不過毛爸媽要注意的是，健康毛孩的身上也有分布這些細菌，所以疾病的發生不能單純歸咎於這些細菌，還是要看貓狗整體的微生物環境是否健康唷～

貓狗拉肚子、一直吐？發炎性腸病還有這些症狀

發炎性腸病以消化道症狀為主，除了貓狗的食慾及體重下降，還包括慢性的嘔吐、拉肚子、血便或黑便，不同發炎部位也會有不同症狀表現。

胃部＆十二指腸：慢性嘔吐、黑便。

後段小腸：拉肚子、消化吸收不良，毛孩也會逐漸消瘦。

結腸：拉肚子、黑便、排便頻率增加等症狀。



若是發炎性腸病逐漸嚴重，貓狗的精神食慾都會下降、造成脫水及電解質失衡，使體內的蛋白質從腸胃道流失、演變成蛋白流失性腸病，血液檢查時就會出現白蛋白低下的狀況。

若是延誤就醫診治，持續過低的白蛋白會使血液的滲透壓下降，使血管中的水分跑到其他器官堆積，形成腹水、胸水、四肢水腫或容易喘等明顯且嚴重的症狀，所以一定要儘早就醫檢查，避免症狀加重喔！

就醫檢查５步驟診斷貓狗發炎性腸病

發炎性腸病屬於「排除式診斷」，需要先排除可能使貓狗慢性嘔吐、拉肚子的疾病，例如：寄生蟲感染、食物過敏、腫瘤等等。 而肝臟、腎臟及內分泌等疾病，也可能使貓狗出現嘔吐＆拉肚子的症狀。

STEP１）確認病史、理學檢查

獸醫師會先確認症狀種類、出現頻率、持續時間、生活環境、是否有預防腸胃寄生蟲、飲食狀況、過去病史及治療反應、腹腔觸診等等，排除可能的疾病後再決定下一步檢查計劃。

STEP２）糞便檢查

糞便檢查是為了排除有任何腸道寄生蟲的感染，但是單一一次糞檢可能還抓不到寄生蟲喔！ 若高度懷疑是寄生蟲感染，糞檢卻沒有明顯的結果時，可能就需要進行重複或進階的檢測，也可以直接進行驅蟲。

STEP３）血液檢查

目的是排除其他系統性原因，例如：肝＆腎衰竭、胰臟炎、甲狀腺亢進、腎上腺低下等等。

大部分患病貓狗不會出現明顯異常的血檢數值，可能只有輕微的貧血，或是白血球、嗜酸性球及有些貓咪的肝指數會輕微上升，若有慢性消化吸收不良的貓狗，血清中的葉酸＆維生素B12 濃度也會下降。

STEP４）影像檢查

X光檢查可排除腫瘤、異物的可能；腹腔超音波可排除肝、腎、胰臟，或腸道肌肉、淋巴管是否有異常增厚及腫塊等等。

STEP５）採樣檢查

目的是確認腸道是否發炎或有腫瘤，當做完非侵入性檢查、排除絕大部分可能卻還是找不出病因時，最後一步就是較具侵入性的採樣檢查，採樣方式又分為「內視鏡採樣」及「開腹探查」兩種。

▼ 內視鏡採樣

透過內視鏡觀察胃＆前段十二指腸的表層黏膜，常見的內視鏡異常會黏膜顆粒性增加、黏膜潰瘍等等。

優點：不需要創造傷口即可看到腸道黏膜、麻醉時間較短、手術後恢復相對較快。



缺點：採樣深度及範圍有限，若病灶在較深層的位置就很有可能失敗，因此內視鏡不是最佳的採樣方式。



▼ 開腹探查

透過手術將貓狗的腹腔打開、檢查腹腔內所有臟器及消化道，包括胃、十二指腸、空腸、迴腸及結腸等等，並針對每一段消化道或任何有異常的臟器進行採樣檢查。

優點：可以徹底檢查各臟器及消化道，較有機會採樣到異常組織，是目前較推薦的方式。



缺點：開腹探查較具侵入性、麻醉時間長、手術後恢復時間也比較長。



《 發炎性腸病臨床診斷３大標準 》



１、貓狗腸胃道症狀持續３週以上

２、無法找到其他造成貓狗腸胃道症狀的疾病

３、組織病理學上有呈現發炎的證據



一定要手術採樣嗎？３種試驗性治療方式

「一定要採樣檢查嗎？ 能不能先治療看看？」這是許多毛爸媽會提出的疑問，畢竟採樣檢查是侵入性手術，有疑慮的話可以先嘗試「試驗性治療」，也就是試試看直接治療，若反應不佳再換另一種治療方式。

通常會依照 「飲食調整、抗生素治療、免疫抑制治療」 順序進行試驗性治療，過程需要毛爸媽放心信任獸醫且多花一些耐心盡力配合。

１）飲食調整

是最常使用也最方便的治療方式，需配合使用「水解蛋白飼料」或「全新蛋白質來源飼料」以減少腸道發炎反應。 近 60% 毛孩調整後都有不錯的反應，特別是年輕毛孩大多在１-２週內症狀就會緩解。

※ 注意事項：飲食調整需要花費４-７天將食物更換為新的，且持續使用至少６-８週，期間需要毛爸媽完全配合，不能心軟給予任何零食或人類的食物喔！

２）抗生素治療

飲食調整後若效果仍不佳就會嘗試抗生素治療，約 15% 毛孩對抗生素治療有反應，且抗生素可以重建腸道菌叢＆調節腸道免疫環境。

※ 注意事項：抗生素大多需使用４週以上，少部分毛孩在停藥後症狀會復發，需要長期使用抗生素治療，但長期使用抗生素可能會產生抗藥性，最終還是會導致腸道菌叢的失衡。



＞若毛孩對於飲食調整、抗生素治療的反應都不佳，就必須考慮透過手術進行開腹採樣檢查。＜



３）免疫抑制治療

試驗性治療的最後一步，是使用類固醇及其他免疫抑制劑。 類固醇是非常好的抗發炎藥物，但單純的類固醇治療對於病情嚴重的毛孩或有淋巴瘤的貓咪來說，效果並不理想，且需要額外增加免疫抑制劑治療。

※ 注意事項：長期使用類固醇會有明顯副作用，需要慢慢調低劑量、換成其他副作用較低的免疫抑制劑進行長期控制。 有些狗狗可以降低劑量直到停藥、有些狗狗則需要長期服藥，狀況因狗而異唷！

貓狗發炎性腸病無法治癒！ ３大營養加速腸道復原

多數毛孩需透過長期飲食調整＆藥物才能控制症狀，但仍有 50% 的毛孩會出現間歇性症狀，是無法完全治癒的疾病，不過額外的營養補充可以加速毛孩腸道復原喔！ 包括維生素 B12、葉酸、益生菌等等。

維生素 B12、葉酸

當毛孩消化吸收不良時，會導致體內維生素B12及葉酸濃度下降，可透過口服或皮下補充。

益生菌

益生菌可以調節腸道中失調的菌叢，雖然效果不如類固醇，但對其他慢性腸道疾病似乎都有幫助，也沒有副作用唷～

※ 毛爸媽記得選擇寵物專用益生菌，因為貓狗與人類的腸道菌種並不相同，且補充益生菌後需要一段時間才會慢慢看出效果，並非吃一包就會立即見效喔！



貓狗發炎性腸病是一個診斷困難、治療也具挑戰性的疾病，需要毛爸媽放心、耐心與獸醫配合，才能找出對毛孩最好的治療策略，毛爸媽千萬不要氣餒，幫毛孩做好營養補充、飲食調整及配合獸醫治療，讓我們陪毛孩一起慢慢到老！

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