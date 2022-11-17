寵物健康｜狗狗異位性皮膚炎治療及照護全指南　這些品種易發炎

過敏是造成狗狗皮膚問題的常見原因！其中狗狗異位性皮膚炎 屬於過敏疾病的一種，經常造成狗狗皮膚搔癢、發紅，甚至容易引發細菌、真菌感染，嚴重影響生活品質。犬異位性皮膚炎如何診斷及治療？飲食及日常照護如何管理呢？



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本篇內容可以了解到：

．狗狗異位性皮膚炎怎麼發生的？

．好發品種 & 常見症狀

．異位性皮膚炎的診斷

．異位性皮膚炎的治療方法

．日常照護與管理



▼▼▼狗狗異位性皮膚炎治療與照護全指南▼▼▼

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狗狗異位性皮膚炎是怎麼回事？

如果狗狗皮膚三不五時就出狀況，很常會聽到獸醫師說：「你的狗狗可能有過敏！」在各種不同過敏性疾病中，犬異位性皮膚炎（Canine Atopic Dermatitis, CAD）是臨床上很常見的皮膚疾病。

狗狗免疫系統過度活躍，引發發炎、搔癢

異位性皮膚炎與身體免疫系統過度活躍有關。狗狗異位性皮膚炎的定義為：具有遺傳性、容易對環境中的物質（過敏原）產生抗體，進而引發發炎與搔癢的皮膚疾病。

有過敏體質的狗狗，如果皮膚出現缺陷，在皮膚接觸到環境過敏原，就會使免疫系統異常活化，釋放很多發炎因子，造成難以控制的搔癢。不斷搔抓與舔咬也可能會造成細菌、真菌感染，使症狀更加惡化。

狗狗異位性皮膚炎症狀 & 好發品種

具有遺傳性！好發於特定品種狗狗

異位性皮膚炎具有遺傳性，好發品種包括：西高地白梗、西施犬、比格犬、英國鬥牛犬、迷你雪納瑞、波士頓梗犬、拳師犬、牛頭梗、大麥町、德國牧羊犬、金毛尋回犬、拉布拉多、英國古代牧羊犬、八哥、沙皮狗等。

犬異位性皮膚炎常見症狀及部位

大部分狗狗第一次發病約在6 個月到三歲左右，隨著年紀越大，有可能會越來越嚴重。常見搔癢位置包括：眼周、耳周、腹部、鼠蹊部、腋下或趾間等，外耳炎也是常見症狀。

不斷搔抓與舔咬可能會導致脫毛、皮屑或色素沈澱，常見病變像是全身小丘疹、紅斑，再加上細菌、真菌感染，會把皮膚症狀搞得一團糟，造成診斷困難。 狗狗異位性皮膚炎 是非常難纏的疾病。且症狀、發作位置、嚴重程度也都不一樣。

狗狗異位性皮膚炎診斷：排除常見皮膚問題

病史是診斷異位性皮膚炎的第一步也是最重要的一步！

當皮膚症狀非常嚴重的狗狗來到診間，獸醫會開始像偵探一樣，從案發現場（症狀），透過各種線索（品種、年紀、飲食、病史、寄生蟲預防狀況等)，找出嫌疑犯（可能原因），最後透過各種證據（診斷工具）來確診。

STEP 1｜詢問狗狗基本資料、病史

病史是診斷異位性皮膚炎的第一步，獸醫會透過詢問基本資料、皮膚狀況以及過去治療方式及反應，來縮小嫌疑犯的範圍，找出最有可能的兇手。

毛爸媽在就醫前，可以先留意、觀察狗狗的狀況，以協助獸醫更有效率診斷：



基本資料

1. 品種

2. 年紀

3. 飲食史

4. 生活環境

5. 外出頻率及程度

6. 是否有定時使用外寄生蟲藥



皮膚狀況

1. 發病時間

2. 搔癢位置

3. 嚴重程度

4. 是否有季節性

5. 是否有明確誘發因子

6. 過去治療方式及反應



STEP 2｜排除常見皮膚疾病

要診斷狗狗異位性皮膚炎，一定要排除造成搔癢的常見皮膚病。一般來說，最常見的三大原因包括：外寄生蟲感染、微生物感染和過敏性疾病。

1. 外寄生蟲感染—跳蚤很常見

跳蚤是很常見的搔癢來源，除了叮咬帶來的搔癢外，也有很多是跳蚤造成的過敏反應。雖然很多飼主都會說「寵物沒有出門」、「我們家很乾淨，不可能有跳蚤」，但是千萬不要掉以輕心，跳蚤有可能由其他人由外面帶入家中。

定期預防寄生蟲很重要！這就是獸醫聽到飼主沒有規律預防外寄生蟲時，不論有沒有從皮毛檢查中發現跳蚤，都「一律」會給予外寄生蟲藥的原因。

2. 微生物（細菌、真菌）感染

微生物感染像是細菌、黴菌或酵母菌感染，微生物感染可能是原發的，也可能是繼發的（二次感染），指的是先有其他原因造成搔癢，因不斷搔抓、舔咬後造成感染，會把皮膚症狀弄的更複雜且擾亂作案現場，更難找到搔癢的原因。

3. 過敏性疾病—食物過敏 v.s 異位性皮膚炎

排除寄生蟲和微生物感染之後，最後才是過敏性疾病。其中最需要跟異位性皮膚炎區別的就是「食物過敏」兩者非常難區別診斷，只能靠食物排除試驗來分辨。

獸醫診間小教室：什麼是食物排除試驗？

狗狗只吃水解蛋白或全新單一蛋白質來源的食物，維持8-12 週的時間。透過單一蛋白質來源，來排除是否有食物過敏。

食物過敏和異位性皮膚炎也可能同時發生！

雖然區別診斷很重要，但要注意的是，兩者很有可能同時存在！根據研究統計，有異位性皮膚炎的動物有高達30%同時有食物過敏，所以好好控制食物過敏的狀況後，異位性皮膚炎的狀況也可能會隨之改善。

排除了以上常見的寄生蟲感染、微生物感染和食物過敏後，如果還是找不出原因，才會診斷狗狗有異位性皮膚炎。

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狗狗異位性皮膚炎治療：抑制免疫系統活躍

狗狗異位性皮膚炎，通常需要終身服藥，包括：類固醇、免疫抑制劑。若只是食物過敏，只要不吃會造成過敏的食物，就可以達到的良好控制。兩者治療複雜程度差異很大，所以一定要清楚診斷！

在藥物方面，因為異位性皮膚炎是免疫系統過度活躍，所以「免疫抑制劑」是主要治療方式。治療方式包括四種：

1. 類固醇

最常見的免疫抑制劑是類固醇。在臨床上最常使用且效果非常好，止癢效果顯著。治療異位性皮膚炎，需要先讓狗狗「不癢」，才有辦法進行下一步，否則除了狗狗生活品質不好外，二次感染也無法好轉。

類固醇潛藏副作用！



長期使用類固醇也會潛藏了許多副作用，包括：肝指數上升、多渴多尿、血糖上升、皮膚變薄等，所以如果使用類固醇達到良好控制後，就要慢慢調降類固醇劑量，逐漸轉換成更安全的免疫抑制劑。



2. 環孢素（Cyclosporine）

環孢素也是常用的免疫抑制劑，效果很好且安全性佳，較不會出現全身副作用，但是費用相對昂貴。若是體型較大的狗狗，藥費可能不便宜。

建議和獸醫討論該如何從類固醇慢慢地換成其他免疫抑制劑，才不會導致換藥太快，血液來不及累積足夠的藥物濃度而影響治療效果。

3. 新型態止癢藥物

有許多有效止癢的藥物能阻斷體內的搔癢機制，達到止癢效果。其中研究較最多的分別是口服劑型的安癢快（Apoquel）和針劑劑型的安逸膚（Cytopoint），兩種藥物控制搔癢的效果都非常好！而且沒有類固醇相關的副作用，屬於相對安全的藥物。

要注意的是，如果不是單純異位性皮膚炎，而是來自細菌、寄生蟲感染造成的搔癢，除了價格昂貴外，效果也會大打折扣。

4. 減敏治療（Allergen immunotherapy, AIT）

減敏治療是透過漸進性地注射過敏原至狗狗的皮下或舌下，直到狗狗身體對過敏原產生耐受性。可以幫助減少藥物劑量、皮膚症狀及復發。目前在台灣並不普遍，建議可以找皮膚專科獸醫諮詢。

狗狗異位性皮膚炎居家照護要點

單靠藥物效果有限，異位性皮膚炎需要從多面向切入！

除了藥物治療，從各個面向同時切入協助治療，才能達到最好的效果，這樣的方式叫做「多模式管理」。其中包括：飲食調整、環境改善、感染控制、止癢策略、增強皮膚屏障、適當洗澡等。每個地方的小改變累積起來，就能幫助減少藥物的使用劑量。

【飲食調整】

．補充 omega-3脂肪酸

除了避免攝取可能造成過敏的食物，可以補充Omega-3 和Omega-6脂肪酸。Omega-3 的具有抗發炎和免疫調節特性；omega-6 則可以幫助皮膚的修復與維持，非常適合用來改善皮膚慢性發炎的狀況。

然而一般的狗狗主食通常都已經含有足夠的omega-6脂肪酸，omega-3脂肪酸的比例則相對較少，若狗狗有皮膚狀況，建議可以諮詢獸醫師，並在主食中額外補充富含omega-3脂肪酸（ALA、EPA、DHA）的油脂，例如：魚油。

．飲食蛋白質、維生素A、維生素E及鋅足夠

皮膚是身體最大的器官，同時也會消耗相當比例的蛋白質與能量用於毛髮生長和皮膚角質化。當蛋白質和能量不足時會導致角化異常、毛髮脫色及皮脂分泌異常，使皮膚更容易受到感染。

維生素A 和維生素E 則是因具有抗氧化、幫助毛髮再生和調節免疫的功能。因此確認狗狗飲食中各營養素充足及均衡很重要！

【清潔及環境改善】

保持環境整潔、使用空氣清淨機、維持恆定溫度濕度；適當洗澡並使用溫和的洗劑。

【預防寄生蟲】

規律使用口服或滴劑寄生蟲預防藥。

【感染控制】

使用抗生素、抗黴菌藥、外用抗菌洗劑。

【抑制發炎、搔癢】

使用口服或局部類固醇、抗組織胺、免疫抑制劑、安癢快或安逸膚。

狗狗異位性皮膚炎跟其他皮膚的疾病一樣，痊癒無法一蹴可幾，需要飼主的耐心與細心，若常常不癢就停藥、無規律回診、不規律預防寄生蟲或調整飲食，反而會累積抗藥性和副作用，也無法得到明確的診斷。

如果懷疑狗狗是異位性皮膚炎，一定要和獸醫好好討論診斷和治療計劃，一步一步排除可能原因，透過多重管理盡可能減少藥物劑量，讓狗狗擁有良好的生活品質。

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