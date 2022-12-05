狗狗冷知識｜汪星人飛機耳暗藏情緒 搭配動作解讀狗狗的內心戲
撰文：汪喵星球
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你有看過狗狗開飛機耳嗎？狗狗飛機耳其實不只代表一種情緒！會隨著其他肢體語言而有不同，狗狗的心情不能單靠耳朵來判斷，飛機耳搭配其他動作代表什麼意思呢？快來解讀狗狗的內心戲！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼狗狗飛機耳是什麼意思？▼▼▼
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開心的飛機耳
當狗狗開心的時候，會出現飛機耳並且搭配瘋狂擺動的尾巴、壓低的身體，常常出現於見到奴才（或是看到肉肉）的時候，是對你示好的表現！
害怕的飛機耳
狗狗害怕或緊張的時候也會出現飛機耳，但這個時候他會夾著尾巴、或是輕輕拍打地面，而且不太敢直視你的眼睛。
放鬆的飛機耳
狗狗放鬆時也有可能飛機耳！當休息時聽到遠方的聲音、又懶得站起來的時候，就會把耳朵向後，方便自己聽得更清楚。通常這種時候狗狗都是趴著，搭配靜止不動的尾巴。
狗狗的心情不能只從耳朵來判斷，要搭配肢體動作以及當下的環境，才能更準確解讀狗狗的情緒喔～
你家的毛孩都在什麼時候對你開飛機呢？快回家去觀察看看吧！
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