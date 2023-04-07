貓貓冷知識｜貓咪為甚麼那麼喜歡電子設備？除了天性還有這個原因

作為奇妙的喵星人，貓咪經常會做出一些讓人覺得很奇怪、無法理解的事情。比如，貓咪趴在各種電器上睡覺，把電視機電腦都當成牠的窩，這是為甚麼呢？



貓咪為甚麼那麼喜歡電子設備？

貓不僅喜歡窩在箱子裡，還喜歡坐在電視、電腦等電子設備附近。這是因為這些地方比較暖和而且屏幕上的圖像能夠吸引牠們。對於貓來說，牠看到的屏幕圖像肯定不會像人看到的一樣準確，但是運動的圖像卻滿足了牠們天生的好奇心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貓咪為甚麼那麼喜歡電子設備？▼▼▼

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還有一個原因就是牠想吸引你的注意力，尤其是當你一直盯著電子設備而不理牠的時候，此刻的貓咪急需陪伴與關懷。要想知道牠是不是真的愛看電視，你可以在牠看電視時走開，如果牠自己仍然看得起勁，那說明牠是真的很愛看電視。

對於貓咪愛趴電腦，喜歡主人在消遣遊戲時突然就竄上了鍵盤，這對於主人肯定是奔潰的，也有人列出了貓咪愛趴鍵盤的幾個理由，一起來看看吧：

首先第一個理由是因為鍵盤的溫度。貓比人類的平均體溫要高，大約在38-39度左右。由於平均體溫高，所以相比人類對寒冷更敏感。而且牠們不擅體溫調節，所以喜歡尋找暖和的地方往上蹭。

第二個理由應該是希望主人搭理自己吧。如果是很小開始養的貓，對主人依賴性較強，沒甚麼獨立性。學會一旦趴上鍵盤，主人就會搭理自己的喵星人，可能是帶著「別玩電腦了，看看我啦!」的心理跳上來的吧。希望被搭理而去打擾主人甚麼的，簡直是可愛的撒嬌王!那你就毫無顧忌地好好撫摸牠吧！

還有一種理由說是因為敲鍵盤的「手指」看起來像玩具。貓是一種對會動的物件以及咔嗒咔嗒聲比較敏感的生物。輸入文字時手指的動作及聲響，可能喚起了貓的狩獵本能。那些朝著鍵盤就趴上去的喵星人，是不是平時玩耍不夠呢?用帶有鈴鐺的玩具和逗貓棒等玩具和牠們多玩玩吧?

其實，貓咪的這些行為都是由牠們的基因所決定，亦可說是天性。而這深入骨髓的天性導致牠們有諸多奇特的愛好。所以主人可不要大驚小怪哦！

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