北京犬穿衣服後露出厭世臉　斜眼怒瞪鏡頭嚇壞媽媽：明明是很可愛

有一種冷是媽媽覺得你冷！日本有名飼主最近在推特上分享一系列照片，拍下家中狗狗超討厭穿衣服，這天甚至生氣到直接「不演了」怒瞪鏡頭，奶凶模樣讓主人看了都在貼文中驚呼「明明穿得那麼可愛，怎麼卻做出『我永遠都不會原諒你！』的表情呢？」



從推特用戶@529koniku分享的一系列照片中可以看到，11個月大的北京犬「Koniku」穿著喜氣洋洋的大紅色毛衣，卻一臉怨懟的斜瞪著鏡頭，被強迫穿上衣服的表情彷彿在說「我永遠不會原諒你……」白眼快翻到天上去的模樣看起來超級不爽。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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飼主表示，每當Koniku穿上衣服後就會一動也不動，但脫下衣服後又會變回原本活蹦亂跳的樣子。另外，Koniku不只是討厭穿衣服衣服，就連項圈或牽繩這樣輕便的東西也不喜歡，相當有個性。

從其他貼文中也能發現，Koniku每次只要穿上主人精心準備的衣服時都會一臉厭世，這次紅衣照被分享到網路上後，吸引許多網友湧入留言表示「看起來真的很生氣」、「太可愛啦！」、「哈哈好迷人的一張臉～太可愛了」、「嘟嘟嘟的臉太可愛了，跟奈良美智的作品好像」、「表情實在太有趣啦。」

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