美國夫妻離婚　為爭愛犬撫養權鬧上法庭　法官這樣判讓眾人都服了

大家好，我是糖刺梨。養狗之所以要三思而後行，有一個重要的原因是：一旦你養了牠，就再也離不開牠。



Part 1

在美國，有一對夫妻離婚，不為房子，不為金錢利益，只為爭奪一隻狗狗的撫養權而走上法庭。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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法官讓他們證明「為何自己應該獲得狗狗的撫養權」。女主人曬出了為狗狗支付的一系列賬單，認為自己給狗狗付出了足夠多的金錢和時間。

男主人則稱狗狗應該由自己撫養，因為他陪狗狗的時間更長，算得上是狗狗真正的主人。但他沒有任何能出示的證明，漸漸地只能在一旁沉默。

男主人似乎要敗訴了。

但面對女主人的賬單，法官並沒有立刻下定論。她想到一個辦法：狗狗的愛不會騙人，誰對牠好牠最是清楚，應該讓牠自己來做選擇。於是，家人將狗狗帶到法庭中央，法官讓狗狗站在原地，看牠會選擇誰。

所有人的目光都落在狗狗身上，原本牠站在離女主人更近的地方，可當牠可以自由活動時，卻出乎意料地狂奔到一直沉默的男主身邊。牠興奮地在男主人腳邊搖尾巴，扒着他的腿，希望他能彎下腰來抱抱自己。

當有一羣人出現在狗狗面前時，牠們眼裏只有自己最愛的人。這一刻，男主人終於不再強忍自己的情緒，抱住狗狗哭了出來。

雖然法庭上總有輸贏，但他們都沒有停止對狗狗的愛。女主人表示，就算沒有拿到狗狗的撫養權，自己也會一如既往地愛牠。

Part 2

前段時間，外網有一個帖子被轉瘋了，讓很多分手後帶不走狗狗的人感同身受。

（狗與愛的世界提供）

網友發帖説，自己的女友和前任分手時，帶走了他們曾經一起養的狗狗。狗狗原本是前男友的，但女友拒絕讓前任帶回去，更不讓他來看狗狗。

示意圖過了一段時間，前任終於不再提出要帶狗狗走，因為，他生病了。幾個月後，前任的病也越來越重。他拜託親人聯繫到女友，表示自己離世前最大的心願，是能夠再見狗狗一面。但她卻説什麼也不肯，並且威脅要報警。

示意圖男人於心不忍，覺得女友和前任即使有天大的矛盾，也不應該如此絕情。於是，他偷偷聯繫了女友的前任，趁女友不在家時，把狗狗送去了對方家裏。當他看到狗狗時，眼淚止不住地往下掉，男人等了兩個小時，才把狗狗帶回了家。

示意圖沒過多久，前任就去世了...他或許早已對前女友失望，卻從未想過停止愛狗狗。

Part 3

情侶間一起養狗，分手後像極了帶孩子離婚。女孩和前任之前一起養了兩隻狗狗，其中有一隻狗狗是從小在男友身邊長大，分手後，兩人沒有任何異議，讓這隻狗狗繼續和男友一起。

但兩隻狗狗一起生活，早就成了形影不離的親人。為了讓牠們能經常見到彼此，兩人即使已經分手，也要定期帶狗狗們團聚。狗狗聽説能見到最好的朋友，早早就在窗台上等着，越來越興奮。

相見的那一刻，像極了破鏡重圓的有愛畫面。

網友們很感慨，只好勸一句：要不為了狗狗你們複合吧...所以説情侶千萬不要輕易養狗，畢竟對象沒了可以再找，狗子卻是無可替代。

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