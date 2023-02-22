寒流來襲兩汪被包得厚厚的　出門一瞬委屈回頭：真的要散步嗎？

早前氣溫都低到不行，更別說更高緯度的國家了。近日日本推主在推特上分享兩隻威瑪獵犬的逗趣日常，只見兩隻狗狗全副武裝地站在玄關準備出門，但牠們的表情卻是十分不情願，似乎全身包緊緊還是不能抵禦外面的冰天雪地。



照片中的狗是威瑪獵犬哥哥Lupi和弟弟Loa。飼主說那天外面超級冷，天空還下著小雪，因為要帶牠們出去散步，所以大費周章地幫牠們全副武裝，避免冷到，畫面中可以看到馬麻幫兄弟倆穿很多件衣物，包覆住整個身體還有整顆頭和耳朵，看起來就很溫暖，但無論是Lupi還是Loa對出門好像提不起興趣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 17

反而委屈巴巴的看向馬麻，彷彿在說，「雖然妳很辛苦地幫偶們穿衣服，但偶們真的不想在這種大冷天去散步。」照片中我們似乎可以聽到牠們心聲，不少網友都笑回，「看不出牠們有想散步耶」、「汪：馬麻確定要去散步嗎？」

延伸閱讀：哥基穿背帶散步秒變狗拖把 脫掉後滿血復活到處衝令主人又嬲又笑

+ 17

延伸閱讀：

把拔訓話中…胖橘喵「滿臉不屑＋嘴角下垂」超不滿！喵：唸完沒？

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】