靠拾荒救助貓狗的80歲婆婆被無情大火帶走　毛孩們還在原地找她

衣服髒髒，臉蛋髒髒，心真乾淨。——網友



Part 1

「多少天沒吃這麼熱乎的了」

有人一身污垢心卻無比干淨，有人光鮮亮麗心卻骯髒不堪。大家好，我是喵耳朵，今天認識了一位新朋友。

靠拾荒在20年內救助了千餘條流浪貓狗的王奶奶，她今年已經80歲了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

第一次見她，是在網友@蔡蔡的volg 的視頻裏。

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視頻裏她穿着破舊的衣服，一邊回應這蔡蔡的問話，一邊侷促的捧着蔡蔡給她帶的混沌。

「別把你傳染了」、「多少天沒吃這麼熱乎的了。」、「瞅牠們太可憐了，我就養活牠們，沒有辦法」

東北的冬天冷的嚇人，可王奶奶卻治癒了無數人。

她的生活條件並不好。年紀大了，行動不便，沒有固定收入，靠拾荒養活了幾十條流浪貓狗。

牆面很髒，已經看不出來原來的顏色，無論是房間還是門外，都堆滿了垃圾，就她的臉上、衣服上都是黑黑的。可她的心，真乾淨。

20年來，有的小動物養着養着沒了，有的被別人收養了，但數量還是居高不下。每天賣破爛的收入只有十幾塊錢，別說給收養的流浪貓狗買糧，就算是自己日常開支都不夠，可她從來都沒想過放棄。

她兒子求她，想讓她過得輕鬆點，可她還是捨不得那座小平房裏幾十條可憐的生命。她原本可以輕輕鬆鬆安度晚年，可她偏偏選擇了一條難走的路。

後悔過嗎？她說：「不後悔，養牠們有什麼後悔的......」每當奶奶推着三輪車去拾荒的時候，她收養的流浪貓狗就像護衛隊一樣跟着她。

人和動物之間的相互治癒，怎麼不讓人感動？

Part 2

「12.25號聖誕節這天，她去了天堂」

但是，生活有時候就是這樣充滿了戲劇性。

比如我前一秒刷到了@蔡蔡的volg 裏小蔡老師給奶奶送混沌吃，下一秒，就刷到了王奶奶家中失火離世的新聞。

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很抱歉以這種方式認識了王奶奶。

麻繩專挑細處斷，厄運專找苦命人。12.25號，周末，聖誕節，一場大火帶走了王奶奶的生命。

明明前一天還看到她坐在牀邊吃着熱乎乎的混沌，明明前天還在看她跟小蔡介紹她牀上那隻被車攆癱瘓的狗狗。

喵耳朵一邊感慨命運不公，一邊眼淚止不住的流出來。為什麼上天只欺負善良的人，不是說好人會有好報嗎。

去年年底的一場大火，王奶奶被火燒的滿臉水泡，依舊放心不下自己收養的小動物們，連醫院都不肯去。

現在她怎麼就捨得離開呢？曾經那個髒亂的小房子，被大火吞噬以後，依稀還可以看到原來的樣子，王奶奶收養的狗在到處找着什麼。

可是那個人卻不見了。這輩子王奶奶是毛孩子生命的一束光，下輩子希望奶奶被他們照亮。

她一定是去天堂享福去了。就像網友說的那樣：神仙渡完劫了，回去逍遙自在了。

千言萬語只剩下一句話：一路走好。

Part 3

「奶奶走了，但是她的遺志永存」

奶奶走了，牽動了無數人的心。

奶奶收養的小動物也被廣大網友關注着。

不少網友在關心王奶奶的同時，也在擔心那些流浪貓狗的去處。

喵耳朵替大家問過了，已經有部分貓狗被帶走救助收養了，還有一些不肯離開的小狗，後續也會有人找機會把他們帶走救助或者收養。

我們始終相信，世界上還是好人多，也堅信好人終有好報。

有人問：收養流浪動物不會改變世界嗎？不會，但是會改變小流浪們的世界。

始終有人在我們前方身體力行，為世界打版做榜樣，就像善良的王奶奶。

最後喵耳朵說句題外話：

我們永遠不知道意外和明天哪個先到，但是在關愛流浪的小動物上，耳朵相信會有一批人在路上。領養代替購買，在未來的某一天，會成為所有人的共識。



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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】