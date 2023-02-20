挪威森林貓霸佔電腦椅不肯還 貓奴下跪談判遭鄙視眼神對待：不要
撰文：聯合新聞網
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貓咪永遠是對的。最近日本一名奴才正想用電腦的時候，卻發現電腦椅被貓皇早一步佔領，讓他顧不得身為人類的尊嚴，連忙擺出「類土下座」希望能奪回椅子的控制權，卻慘遭喵星人無情鄙視。
推特帳號貓大學（@pari2mofu2）近日上傳一張卑微的照片。挪威森林貓「博士」待在電腦椅上相當放鬆，不過飼主這時想用電腦，顧不得主子正悠閒著，只好低下頭來向博士求情，用縮起來的身子傳達「椅子能不能借我一下下就好…」，兩者在家中的地位瞬間一清二楚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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然而這番請求並沒有成功打動貓皇，從博士的眼神似乎只看到同情，絲毫不想起身讓座。原PO隨後也留言更新進度，從博士的表情就知道談判陷入困境，「沒有貓的允許，我不能坐在椅子上」。有趣的互動讓照片點閱數突破百萬，引起不少貓奴共鳴。
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