挪威森林貓霸佔電腦椅不肯還　貓奴下跪談判遭鄙視眼神對待：不要

貓咪永遠是對的。最近日本一名奴才正想用電腦的時候，卻發現電腦椅被貓皇早一步佔領，讓他顧不得身為人類的尊嚴，連忙擺出「類土下座」希望能奪回椅子的控制權，卻慘遭喵星人無情鄙視。



推特帳號貓大學（@pari2mofu2）近日上傳一張卑微的照片。挪威森林貓「博士」待在電腦椅上相當放鬆，不過飼主這時想用電腦，顧不得主子正悠閒著，只好低下頭來向博士求情，用縮起來的身子傳達「椅子能不能借我一下下就好…」，兩者在家中的地位瞬間一清二楚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 17

然而這番請求並沒有成功打動貓皇，從博士的眼神似乎只看到同情，絲毫不想起身讓座。原PO隨後也留言更新進度，從博士的表情就知道談判陷入困境，「沒有貓的允許，我不能坐在椅子上」。有趣的互動讓照片點閱數突破百萬，引起不少貓奴共鳴。

延伸閱讀：Wi-Fi 訊號狂斷找不出原因 罪魁禍首是這條橙黃色的「厚毛巾」▼▼▼

+ 13

延伸閱讀：

多喵家庭常常打架貓奴好頭痛 遵守這5大訣竅讓喵星人們也可以和平共處

嫉妒別家毛孩有新衣穿！黃汪心態炸裂瘋咬「硬脫小白狗毛衣」整件快扯爛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】