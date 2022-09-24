愛滋貓不能和原生貓咪一起生活　增加被安樂死機率　研究：大誤會

貓免疫不全病毒感染症，俗稱貓愛滋。以往大眾都認為這種病毒的帶原貓容易傳染給其他貓咪或經由帶原貓咪的母體垂直傳染給幼貓，因而使得愛滋貓被認養機率大減、收容所裡的愛滋貓被安樂死機率增加，然而實際上真的是如此嗎？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

文：Q小蓉／滔客



▼▼▼一文看清貓愛滋，搞清誤會最重要▼▼▼

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什麼是貓免疫不全病毒感染症

貓免疫不全病毒（Feline immunodeficiency virus，FIV）會造成貓之後天免疫不全症候群，潛伏期可達數年，可能引起伺機性感染、骨髓抑制、腫瘤或神經性疾病。幾乎全球皆有FIV病例報告，野貓及流浪貓抗體陽性率高，尤其於貓隻密度高的國家。

簡單來說，貓愛滋就像人類的愛滋病一樣，會使貓咪免疫功能受到破壞，容易產生各種感染。

貓愛滋傳染途徑

以往認為常與外界接觸之家貓、未絕育公貓、成貓及已患有疾病者為好發族群，咬傷為主要感染途徑，亦可經腸道、胎盤、乳汁或精液等傳播，但臨床上不常見。

更重要的是，引起貓愛滋的病毒和人類的愛滋病病毒並不相同，因此不會傳染給人類。

貓愛滋發病機率與症狀

FIV為終生感染，可引發後天免疫不全症候群，影響症狀表現的因素包括病毒量、病毒株、感染途徑、病畜年齡、健康狀況及免疫反應，可能因嚴重免疫抑制而死亡，亦可能終其一生不發病。一般可分為急性期、潛伏期與慢性期：

1）急性期：約數日至數個月，常見發燒及淋巴節腫大，可能有腸炎下痢、口炎、皮膚炎、 結膜炎及上呼吸道疾病，亦可能觀察不到症狀，多數貓隻可耐過急性期並於臨床上恢復正常。

2）潛伏期：無臨床症狀，數月長達數年不等。

3）慢性期：出現嚴重免疫抑制，持續數月至貓隻死亡，常發生伺機性感染、腫瘤、骨髓抑制、眼部及神經性疾病。

貓愛滋最新研究報告

2016年3月，Catster Magazine 刊出一份最新的研究報告，以下中文翻譯及參考資料由 ARTNZ JENG 授權提供：

「在《獸醫學期刊》刊載一份研究指出貓愛滋病（貓免疫不全病毒）是很難傳染的；有多少愛滋貓失去被救援的機會，只是因為不少人以為貓愛滋容易傳染給其他貓。」

美國普渡大學獸醫學院獸醫臨床學系的教授 Dr. Annette L. Litster 在兩個收容所（***譯者查了原研究報告摘要，其中的收容所都是私人收容所，但收容貓量有上百隻）執行一項長期性的研究，得到兩個結論：

1）貓免疫不全病毒帶原者（我們俗稱：愛滋貓）可以和一般未帶原的貓住在一起，並且不會在每天的交流互動中傳染病毒給其他未帶原的貓。

2）貓免疫不全病毒帶原的母貓（我們俗稱：愛滋母貓）並不會傳染給牠們的新生小貓。

愛貓人士與貓救援者知道這個事實已經很多年了，他們不斷地為停止大眾對「愛滋貓的迷思」而戰，那些關於愛滋貓的錯誤知識已經導致許多收容所的貓被撲殺（美國）。

就算能倖免於被撲殺，對貓免疫不全病毒帶原貓（愛滋貓）的錯誤認知，也導致這些貓在長期留置在收容所乏人問津--有時甚至是終其貓生。愛滋貓不需要「只被」有愛滋貓的家庭收養；這種病只有在貓咪產生嚴重打鬥所產生的深度咬傷才可能會傳染。「應該要花較長時間讓不同性格的貓（新、舊貓）被適當地引介與考量就可以避免掉這些打鬥」。

我（原文作者 JaneA Kelley）是從經驗中知道愛滋貓不會傳染的：小時候，我家人有隻公貓，牠因為和其他外面的公貓為了交配打架染上貓愛滋。然而，牠從來不會和家中其他的貓夥伴打鬥。牠們一起吃貓食、一起用水盆、睡同一張床，甚至有時候相互舔毛。家裡的其他貓咪都沒有感染上貓愛滋。事實上，牠最好的貓朋友Iris活到18歲，並且牠到臨終前都很健康。

這個錯誤認知：「愛滋母貓會垂直傳染給牠們的新生小貓」非常可能已導致成千上萬的貓被安樂死。雖然這個世界已經有太多浪貓，然而很多原本可能被領養的幼貓（愛滋母貓所生）卻因為這個不正確的知識而白白喪命。

文章作者：JaneA Kelley（美國得獎部落客[Paws and Effect]與貓志工）

文章出處：Catster Magazine／刊出日期: Mar 8th 2016

文章出處： ” Finally — Vet Study OKs FIV+ and FIV- Cats Living Together”（英文原文）

http://www.catster.com/lifestyle/cat-health-vet-study-fiv-positive-cats-living-together



其它相關參考資料：

普渡大學獸醫學院獸醫臨床學系的兼任教授Dr. L. Litster 的期刊論文摘要 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24698667



Dr. Annette L. Litster 期刊論文全文（要付費）

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023314000847



結語

以往刊出愛滋貓的認養訊息時，中途總會建議家有未帶原的貓咪者請勿認養，避免傳染，導致愛滋貓經常乏人問津，收容所裡的愛滋貓也因此而成為率先被安樂死的對象。但其實除非貓咪嚴重打鬥產生深度咬傷，否則是不會把病毒傳染給其他貓咪的。如果多花些時間適當地引介新、舊貓就可以避免掉這些打鬥；至於口腔滲出血水的愛滋貓與其他貓共食，這點可以透過定期檢查愛滋貓的口腔狀況來防範，且愛滋母貓也不會垂直傳染給牠們的新生小貓，更不會傳染給人類。日後看到愛滋貓，請多給牠們一點機會吧。

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【本文獲「滔客」授權轉載。】