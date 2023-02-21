貓奴+寶可夢迷注意　新葉喵帶來多款貓貓專用週邊　網民：太可愛

在 Nintendo Switch《寶可夢 朱／紫》登場後，本次御三家中的「新葉喵」，憑藉著可愛又魅惑的外表，馬上成為了玩家們的新寵兒，加上日本的貓之日（2 月 22 日）即將到來，《寶可夢》官方便決定以「新葉喵」為靈感，推出一系列專為貓貓打造的周邊商品，來一同歡慶這場貓界的盛會，各位貓奴們準備好一起「喵喵喵」了嗎？



2 月 22 日「貓之日」即將到來，貓奴們蓄勢待發！

貓之日（日語：猫の日）是日本的貓節日，訂於 2 月 22 日，每當到了這天，就會有大批貓奴瘋狂地向自己的貓貓們表達愛意，曬出各式各樣的照片，而沒有貓貓的愛貓人士就只能乾瞪眼羨慕。這項活動是在 1987 年由日本寵物食品協會設立，用於慶祝和紀念貓咪與人類和平共處，之所以會訂在 2 月 22 日，是因為在日語中的發音「2」和貓叫聲（「ニャン」）接近的緣故。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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超可愛《寶可夢》貓貓周邊齊發！

而本次專為「貓之日」所打造的商品，主要是以「新葉喵」為核心概念設計，包括「新葉喵造型頭套」、「新葉喵地毯」、「新葉喵連帽衫」、「新葉喵盤子」、「新葉喵伯爵茶、路易波士茶、茉莉花茶」、「新葉喵吊飾」等。除此之外，還有「鯉魚王絨毛玩偶」與「卡比獸厚實坐墊」，讓貓貓可以在盡情玩耍之餘，能有個舒服的地方休息，造型相當可愛，跟貓貓搭配在一起簡直療癒到不行，想必各位貓奴們都已經心動不已，那就去官網的商店查看更多訊息吧！

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