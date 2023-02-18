航空公司把客人愛貓弄丟　只找來寵物傳心師幫忙　網民憤怒了！

撰文：貓與愛的世界
出版：更新：

咱就問問，還有這麼離譜的事情嗎？
網友@Andrea Iturre是一位焦慮症患者，機緣巧合下養了貓咪Tito，牠帶來了很多安慰和陪伴，成為了不可或缺的家人。

在養貓過程中，Andrea發現Tito很喜歡冒險出去玩，就帶着牠四處旅行。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+6

去年12月8日，她決定帶貓從玻利維亞南部的塔里哈飛往聖克魯斯遊玩，這次旅行還有一個重要任務就是給Tito辦理精神撫慰動物的證件。

但旅程並不順利，當天的飛機晚點了兩個多小時，擔心Tito的鎮定劑失效會害怕，Andrea懇求航空公司讓貓咪待在客艙。

但Tito還是一個無證的小貓，航空公司不同意，便將貓安置在了貨艙。幾個小時候，漫長的旅程結束了。

Andrea迫不及待地前去迎接自己的小貓咪時，卻發現貓丟了，等待自己的只有一個空空如也的航空箱。

她大腦一片空白，都沒反應過來是怎麼一回事。

爸爸偷養貓咪兩年　過年時還要帶回家　開門一刻全家：怎麼這麼胖流浪貓守著好友屍體一個月不願離去　網民心痛：牠知道死亡的意義

航空公司工作人員告訴她，貓在塔里哈的時候就已經丟了。但一直到飛機起飛，甚至落地都沒有人告訴她這個消息。

Andrea氣得不行，要求航空公司員工立刻給塔里哈機場打電話找貓，卻遭到了拒絕，原因就是已經凌晨兩點，塔里哈機場沒有人工作。

無奈之下，Andrea只能立刻買票返回塔里哈找貓，來來回回折騰了一天，但Tito下落不明。

航空公司的不作為，讓Andrea很氣憤，她發帖求助，很快就引發了媒體的關注。

本以為這樣航空公司的騷操作就可以到此為止，但沒想到接下來做的事更讓人傻眼……

航空公司找貓不到一周就選擇放棄，然後聘請了一位通靈師來幫忙，還說通靈師認為「貓的能量還在，牠還活着……」

然後，就沒有然後了。

這種荒謬的做法不出意外的遭到了網友的炮轟：「要是這樣能找到貓，我把我剛寫好的論文吃了！」

被罵也不反思，航空公司負責人甚至出面更新進度：「通靈師說了，貓因為害怕躲起來了，或者說有其他嚴重的事情發生。」

一副很相信通靈師的樣子。譁眾取寵的事情做了一堆，小貓影子都沒看到。

但鏟屎官沒有放棄尋找！

最後，希望小貓咪能夠安全順利的回家吧！

延伸閲讀：流浪貓媽5次衝回火場　確認貓B平安後牠倒下了　後續結局極暖心

+14
橘貓被遺棄令人氣憤　眼睛太大、太能吃竟成藉口　還有更可恥理由7歲貓咪遭遺棄　顛簸20公里尋主　等待牠的卻是無情安樂死結局？怕冷貓示範正確取暖方式　除暖爐和毛毯外奴才還準備了這貼心設備橘貓企圖偷渡竟躲在這地方　寵主室友慘遭海關扣留大呼：冤枉啊寵物趣聞｜日本橘貓大show肌肉　健美先生爆肌姿勢帥翻大量網友流浪貓死纏爛打求包養　帶回家後秒變家中主人　如今的牠變成這樣

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

寵物
動物熱話
貓與愛的世界