航空公司把客人愛貓弄丟　只找來寵物傳心師幫忙　網民憤怒了！

咱就問問，還有這麼離譜的事情嗎？

網友@Andrea Iturre是一位焦慮症患者，機緣巧合下養了貓咪Tito，牠帶來了很多安慰和陪伴，成為了不可或缺的家人。



在養貓過程中，Andrea發現Tito很喜歡冒險出去玩，就帶着牠四處旅行。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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去年12月8日，她決定帶貓從玻利維亞南部的塔里哈飛往聖克魯斯遊玩，這次旅行還有一個重要任務就是給Tito辦理精神撫慰動物的證件。

但旅程並不順利，當天的飛機晚點了兩個多小時，擔心Tito的鎮定劑失效會害怕，Andrea懇求航空公司讓貓咪待在客艙。

但Tito還是一個無證的小貓，航空公司不同意，便將貓安置在了貨艙。幾個小時候，漫長的旅程結束了。

Andrea迫不及待地前去迎接自己的小貓咪時，卻發現貓丟了，等待自己的只有一個空空如也的航空箱。

她大腦一片空白，都沒反應過來是怎麼一回事。

航空公司工作人員告訴她，貓在塔里哈的時候就已經丟了。但一直到飛機起飛，甚至落地都沒有人告訴她這個消息。

Andrea氣得不行，要求航空公司員工立刻給塔里哈機場打電話找貓，卻遭到了拒絕，原因就是已經凌晨兩點，塔里哈機場沒有人工作。

無奈之下，Andrea只能立刻買票返回塔里哈找貓，來來回回折騰了一天，但Tito下落不明。

航空公司的不作為，讓Andrea很氣憤，她發帖求助，很快就引發了媒體的關注。

本以為這樣航空公司的騷操作就可以到此為止，但沒想到接下來做的事更讓人傻眼……

航空公司找貓不到一周就選擇放棄，然後聘請了一位通靈師來幫忙，還說通靈師認為「貓的能量還在，牠還活着……」

然後，就沒有然後了。

這種荒謬的做法不出意外的遭到了網友的炮轟：「要是這樣能找到貓，我把我剛寫好的論文吃了！」

被罵也不反思，航空公司負責人甚至出面更新進度：「通靈師說了，貓因為害怕躲起來了，或者說有其他嚴重的事情發生。」

一副很相信通靈師的樣子。譁眾取寵的事情做了一堆，小貓影子都沒看到。

但鏟屎官沒有放棄尋找！

最後，希望小貓咪能夠安全順利的回家吧！

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