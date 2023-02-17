他是流浪漢但他的狗不是流浪狗！沒錢租屋也要讓狗穿衣服行為感人

每逢過年過節，大家都想回家團圓，卻不是人人都有家可回。早前有網友在臉書社團分享了一張街友的照片，該名街友露宿街頭超過半年，自己的生活都相當困難，但仍對寵物狗呵護有加，讓原PO寫下「他是流浪漢但他的狗不是流浪狗」，一張照片吸引超過7.2萬人按讚，感動許多網友。



一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，可以看到街友身旁有幾袋物品，一旁的狗躺在墊子上，而狗身上也有穿衣服，原PO分享，這位流浪大哥已露宿街頭超過半年，申請低收入戶沒有通過，所以沒錢租房子，照片上的物品就是他所有家當，雖然生活拮据，給狗的配備卻越來越升級，讓原PO感嘆「雖然主人沒有家但狗顧得很好，感覺他真的很愛他的狗。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這則貼文引起網友討論，更引發許多愛狗人士的共鳴，「阿北（阿伯）沒有家都沒有棄養了，其他那些人還棄養個屁」、「狗是人類最好的朋友，這裡真的印證到了，狗狗加油，阿伯加油！」，也有人分享在高雄有類似的案例，一名阿伯原本也是無家可歸的狀況，某天撿到一隻狗，為了養狗才找了個房間住下，後來有很多人出錢出力幫助，幫阿伯能擺攤販賣日用品，阿伯和狗的生活也日漸穩定。

也有人聚焦於中低收入戶的補助申請問題，寫下「在台灣，低收入戶是給有錢人領的」、「台灣低收部份是開雙B在申請」、「只看法律和稅務文件的低收入戶補助標準真的該好好檢討」、「我一個月26k，要付房租再給母親生活費自己的生活費，物價高我幾乎打死，可是我卻無法申請中低收入戶補助，不知道是不是要等到露宿街頭才能申請...」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：他是流浪漢「但他的狗不是流浪狗」，暖心一幕感動6.9萬人！沒錢租屋，也要讓狗狗穿衣服】