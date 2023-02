貓咪馴化歷史可追溯到1000萬年前　專家：人類沒真正改變貓行為

一項關於基因的新研究表明,貓的馴化歷史可以從近一萬年前追溯,而人類和貓科動物之間的聯繫很可能是由我們祖先生活方式的轉變所引發。



一個國際研究小組研究了來自歐洲、亞洲和非洲的一千多隻隨機繁殖的貓的基因型,集中研究了近 200 個遺傳標記,這些標記在地區和品種之間建立了聯繫。

密蘇里大學獸醫學院的貓科動物遺傳學家 Leslie Lyons 說:「我們研究的 DNA 主要標記之一是微衛星,它們變異非常快,並為我們提供了有關最近幾百年貓科動物種群和品種發展的線索。且我們檢查的另一個關鍵 DNA 標記是單核苷酸多態性,它是遍佈整個基因組中的單個變化,為我們提供了關於它們在數千年前的古老歷史線索。」

該團隊能夠將最早的馴化跡象追溯到新月沃土地區,即中東底格里斯河和幼發拉底河的那些地區。這個所謂的「文明搖籃」以前就被認為是家貓故事最早開始的地方。

隨著當前全新世地質時代的到來,人類正在改變漫遊的狩獵採集生活方式,通過在一個特定的地方耕種來改變更穩定的生活方式。 貓所提供的囓齒動物害蟲防治將有助於發揮這些新作用,促使社區積極鼓勵它們的存在。

這個假設現在有更多的證據來支持它。基於這些基因比較,這些家養貓似乎也很可能與人類一起在世界各地傳播—— 換句話說,它們並沒有同時在其他地方被單獨馴化。

研究人員說,幾千年後,世界各地貓科動物的基因現在顯示出「距離隔離」的跡象,隨著地理距離的擴大,種群之間的遺傳相似性會降低。例如,西歐的貓基因組成看起來與東南亞貓明顯不同。

研究人員還熱衷於強調家貓 (Felis catus) 與其他一些動物(包括馬和狗)在馴化和與人類相處的影響方面的差異。

Lyons 說:「我們實際上可以將貓稱為半馴化貓,因為如果我們將它們放生到野外,它們可能仍會捕食害蟲,並且由於它們的自然行為而能夠自行生存和交配。與狗和其他家養動物不同,我們在馴化過程中並沒有真正改變貓的行為,所以貓再次被證明是一種特殊的動物。」

該團隊在本研究和之前的研究中所做的工作有助於建立貓科動物和人類共有條件的遺傳數據庫,包括失明和特定類型的侏儒症。與大多數其他非靈長類哺乳動物相比,貓的遺傳結構實際上更類似於人類。

多囊腎病是另一個可以用遺傳信息對抗疾病的例子。在通過基因測試顯著降低了波斯貓的疾病水平後,研究人員目前正在對人類的疾病進行飲食的治療試驗。

Lyons 說:「如果這些試驗成功,我們或許可以讓人類嘗試將其作為一種更自然、健康的替代方案,而不是服用可能導致肝功能衰竭或其他健康問題的藥物。」

