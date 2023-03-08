貓咪與主人玩捉迷藏　跑遍28層沒找到　最終花5千多元在這裏找到

早前在網上衝浪，看到一個關於找貓貓的新聞。



主人自己跑遍了28層樓找貓，怎麼也找不到。很着急就花了5800元叫找貓團隊來找，結果別人10分鐘就把貓找到了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

千萬不要和貓咪玩捉迷藏，牠們很有天賦，會藏在你意想不到的地方。

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這就是貓貓被找到時躲藏的地點，在下水管道旁邊。

沒看到貓的再來看清楚，你們發現水管旁邊站着的貓了嗎？

花了錢，找到了貓，被網友戲稱為「史上最貴的躲貓貓」，貓咪也因此身價大漲。

話説，貓咪們天生就會捉迷藏，但要躲得好，我覺得還是要講點天賦。

Twitter上一位博主@thereisnocat_專門收集躲貓貓照片，其中很多貓貓躲了，但又沒完全躲。哈哈哈傻得可愛，一眼就找到。

01-究竟是杆子太細，還是因為貓貓太壯？

02-不得不感嘆現在的高科技啊，墊子上的貓咪都可以做得如此立體、逼真。

03-混進一堆玩偶裏，差點沒看出有真貓。

04-躲得很好，可惜窗簾是透明的。

05-這不怪貓貓，都怪紙袋子太小。

06-好神奇哦，小羊羊長出貓腿了。

07-都是毛絨玩偶（不是

08-我就説感覺背後有誰在盯着嘛，原來是你小貓咪。

09-這個凳子就是為貓咪量身定做的吧

10-跟包裝上的美女完美融合，就是看着有點怪怪的。

11-大大的牀，小貓咪甚是滿意。

12-跟貓咪同款色系的地毯，以後走路可要小心點了。

13-黑色，永遠是黑貓最好的保護色。

14-躲得很好，就是忘了藏尾巴。

15-寵物醫生不光要會看病，還得會找貓貓。

16-配合貓一下，我們真沒看到貓。

17-喵...喵斯拉？

18-樓上的貓咪請注意，你的小耳朵已經暴露。

19-這隻貓我第一眼沒找出來，你們第一眼看到了嗎？

20-會躲，差點沒看到貓貓在紙箱裏。（不是

21-花大價錢買的，貓咪很喜歡，自己主動就躲進去了。

22-三條鹹魚還挺肥呀，各自佔滿了自己的紙箱。

養到一隻不會躲貓貓的貓，對鏟屎官來説也是一種幸福吧，不用找貓找到眼瞎。

你家貓咪躲得最好的一次，你花了多長時間才找到貓？

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