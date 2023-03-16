澳洲牧羊犬發現飼主突然心臟病發　聰明貼心的救援行動賺人熱淚

國外有名網友長年受疾病所苦，但幸好面對時好時壞的病情時有隻貼心又聰明的服務犬總是陪伴著自己，除了精神上的支持外，甚至還會機靈的察覺主人的異狀、並及時給予幫忙，成為她最可靠的後盾，令人動人的瞬間也全被攝影機記錄下來，看哭大批網友。



從抖音用戶@serviceaussiebailey上傳的影片中可以看到，患有「姿勢性心搏過速症候群」（POTS）的飼主「凱蒂」（Katie Graham）原本看似正常地做著家事，卻突然感受到呼吸困難、心臟不適，澳牧服務犬「貝利」（Bailey）則似乎嗅到主人的不對勁，趕緊撲上前關心。當凱蒂難受得坐在地上時，機靈的貝利馬上去拿主人需要的手機、甚至還跳上平常不被允許上去的流理台拿藥罐，貼心又聰明的身影全被家裡的攝影機記錄下來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼即睇貝利聰明又貼心的救援行動▼▼▼

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凱蒂表示，當病情嚴重發作時心跳會加快而導致昏厥，因此貝利總是會圍繞在身邊以降低自己的心律並促使血液流動、保持清醒，每次也都會迅速去拿自己需要的手機、毛毯零食或是藥物，永遠把主人需求放在第一位的牠是自己對抗病情時最堅強的後援與夥伴。

令人意外的畫面被分享到網絡上後，累積超過1200萬次觀看次數，許多網友看了都留言直呼「這支影片讓我看了熱淚盈眶，你們是默契最佳的拍檔」、「謝謝分享如此特別的連結，讓我對世界又再次有了希望與期待」、「作為POTS患者，我也正在考慮擁有一隻服務犬，謝謝分享」、「狗狗們無論身份，都是上天恩賜的天使。」

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