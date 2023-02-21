發現收容所狗狗與家中愛犬十分相似　基因檢測後驚了：竟是親兄弟

大家好，我是糖刺梨。

一隻狗狗因為長相救了自己一命，你敢信？某天早上，鏟屎官艾麗莎和丈夫睡醒後，像往常一樣在臉書上刷著帖子，一則狗狗的領養貼讓她瞬間不淡定了...



一家動物收容所剛發的帖子上寫道：一隻鬆獅犬和沙皮犬的混血兒在收容所裏被嚇壞了。雖然牠的體型大，膽子卻非常小，總是獨自在角落裏發抖，急需被領養。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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之所以驚呆，是因為艾麗莎發現這隻狗怎麼跟自己家裏的狗子長得那麼像！

她立刻把帖子轉給丈夫看，然後兩人都不約而同地做了一個決定：把狗子帶回家。雖然他們之前並沒有養第二隻狗的打算，但女人的第六感告訴艾麗莎，這是命中注定的緣分。善事不算多磨，領養手續辦得出奇順利。

在一小時內，收容所對牠們迅速做出了回應，他們説，狗狗非常可愛，但需要儘快離開收容所，因為牠實在太不適應那邊的環境了。三個小時後，艾麗莎夫婦見到了牠。初次見面，看著狗狗縮在窩裏發抖的樣子，夫婦倆的心都碎了，他們毫不猶豫地將牠帶走……沒想到，神奇的事發生了。

初來乍到，狗狗雖然一開始很緊張，但牠似乎很快就適應了新環境，也沒有表現出過多的膽小。

而且也和家裏的原住民狗狗成為了好朋友，牠們的個性不同，但算得上互補。艾麗莎説，不知道為啥，自己總覺得牠們是同一只狗，雖然在外表上有明顯差異，但牠們的行為舉止實在太像了！

於是，帶新狗狗去體檢的時候，她順便給兩隻狗狗做了基因檢測，出來的結果卻讓他們十分震驚——原來，牠們真的是親兄弟！

夫婦倆非常慶幸自己的決定，不僅救了一隻流浪狗，還讓牠和兄弟團聚了！不禁讓人感慨，命運真的是個很神奇的東西吶~

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