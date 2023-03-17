女子讓導盲犬領航竟誤帶到這裏　她沒責怪反而作出這回應：好可愛

一名加拿大網紅茉莉（Molly Burke）日前帶著自己的拉布拉多導盲犬艾爾頓強（Elton John），與媽媽一起去逛街，途中茉莉和媽媽走散了，但她相信狗狗會領導她去和媽媽會合。



突然艾爾頓強拖著茉莉前往一個特定方向，茉莉以為找到人了，但到了定點發現媽媽沒在那邊，過了一會兒才發現這個地點是專賣狗狗玩具的走道，讓茉莉不禁噗哧笑出聲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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然而茉莉並沒生氣，她表示雖然這不該是導盲犬工作時該做的事，但沒有狗狗是完美的，也都會犯錯、需要休假和娛樂，像絨毛娃娃就是一環。茉莉當下覺得艾爾頓強好可愛，但還是提醒牠現在必須工作而不是挑玩具。

茉莉的媽媽幾分鐘後找到她們，在那之後即使到不同的商店，艾爾頓強還是會主動帶著主人去玩具販售區，不過茉莉並不介意，她說狗狗總會在關鍵時刻保護她。

茉莉4歲時罹患視網膜退化疾病，14歲時完全失明，但她的人生並沒有變成黑白，她喜歡化妝、時尚和紋身，也會進行滑雪、皮拉提斯（Pilates）等運動保持健康，並且是一名導盲犬倡導者，在YouTube擁有近200萬粉絲。

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