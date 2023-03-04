2歲愛犬身患惡疾　醫療費高達16萬　狗主人眾籌：賣房子也要救

對很多人來説，心愛的寵物非常重要，是不可或缺的夥伴。但假如有一天牠生病了，面對高額的醫藥費，到底是救、還是不救呢？



愛犬突發嘔吐，竟是致命性急病

來自英國的威瑪獵犬 Rambo是一條快樂的小狗。

作為家中老小，自兩年前被主人Jaxon帶回家後，備受全家人的疼愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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每天除了在花園裏蹦蹦跳跳，最愛的活動就是和哥哥Bally一起賴在沙發上打滾兒。

本以為生活會一直這麼的幸福...前段時間，Rambo突然狂吐不止，且在很短的時間內越來越頻繁，從未消化的食物到黃白的胃液，甚至夾雜着血絲。

Jaxon立刻帶着愛犬衝到醫院就診，哪怕在檢查的過程中，狗子的病情也繼續惡化，令人揪心不已。原來，牠患上了低血容性休克！

這是一種非常致命的急性病症，常見的病發原因有：出血、嘔吐、腹瀉或腎病導致的體液喪失、嚴重燒傷、以及水腫、腹水等。

一旦發病，會導致狗子體內血容積不足，迅速造成血壓下降、心動過速、四肢冰冷、呼吸困難。

還好Jaxon決策果斷，Rambo才有機會得到救治！

高額醫藥費，他決不放棄治療

Rambo相當虛弱，全靠不間斷的輸液和呼吸機才能勉強維持生命體徵。

Jaxon不敢離開，幾乎7x24小時陪伴在旁，只有家人來交接的時候，他才在車上稍微眯一會兒。

也許是知道主人的良苦用心，Rambo憑藉強大的意志力奇蹟般戰勝了病魔，漸漸恢復進食、飲水，吸氧的時間也漸漸縮短，甚至還會主動跟家人撒嬌。

Jaxon説：「醫生允許我每隔4個小時可以陪牠玩耍10分鐘，牠好像明白一樣，見面的時間快到了就會搖着尾巴期待我的出現！」

然而，隨之而來的還有節節攀升的高額醫療費用，短短10多天已經花費了1萬多英鎊（折合港幣10萬以上），預計完全恢復大概會用掉2萬英鎊。

但Jaxon和家人並不會放棄，「哪怕賣掉自己的房子，用盡辦法也要救牠！」希望Rambo儘快恢復健康，早日和家人團聚！

花光積蓄救治寵物，值得嗎？「如果牠病了，你會傾盡所有為牠治病嗎？」身邊的鏟屎官各有各的回答。

有人説：會，人生中的每一件事，牠都陪伴在我身邊。所以在牠性命攸關的時刻，我也不會放棄牠！

有人説：每個月我都會在醫療小金庫存一筆錢，在額度範圍內我會盡全力，超過的話…因為我也要生活。

有人説：我評估過自己的收入，確定無論遇到什麼問題，我都能照顧好寵物之後，才把牠接回了家。所以這個問題，不是問題。

還有人説：如果能夠治好，不管話多少錢我都會治；但哪怕過程再痛苦也救不了牠，我會及早選擇放棄。我實在捨不得牠那麼難受…

面對生離死別，每個人都無法灑脱的做出決定，無論結果如何，只要儘自己所能就不應該受到指責。

而且，與其在患病後才去糾結那些問題，不如防患於未然，儘量避免健康問題的發生！

1、選擇優質寵糧

營養對寵物的健康至關重要，一款好糧營養均衡，有助於增強牠們的抵抗力；

2、控制零食的餵養量

選擇健康的零食（如：白煮雞胸肉），且控制數量，不僅可以補充寵物的營養攝入，同時還能借助零食獎勵機制，讓寵物養成良好行為習慣；

3、加強日常鍛鍊

每天花費至少20~30分鐘與寵物互動遊戲，幫助牠們消耗過剩的精力，保持牠們的身心健康；

4、創造安穩的生活環境

寵物受到壓力和焦慮，就可能造成應激，引發膀胱炎和其他疾病，積極鏟屎/遛狗、增加玩具、定期互動，都可以減輕牠們的壓力，減少心理疾病。

5、定期進行體檢

老年寵物最好每隔6個月~1年進行一次體檢，年輕寵物日常多觀察，一旦出現不舒服及時帶去醫院。

6、儲備養寵基金，設定救治額度

一旦生病，在達到預期之前，義無反顧地救治牠是我們對寵物負責任的表現；

而在超過預期之後，考慮是否要繼續救治，也是在權衡我們是否要對除了寵物之外更多的事情負責。

養寵物，看起來是人照顧牠們，實際是牠們在用自己的一生陪伴主人。因此，在力所能及的範圍內，那些可愛的小生命值得付出所有，不要留遺憾！

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