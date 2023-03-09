雪橇犬對流浪漢一見鍾情　每天求抱抱　更替這陌生人眾籌改變命運

大家好，我是糖刺梨。有時候貴人可能不是一個人，還可能是一隻狗。



某天，鏟屎官帶着雪橇犬Sora散步時，狗子突然在一位叫Brono的流浪漢身邊趴着不走了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Sora不會像人那樣，對一名流浪漢有戒備心，而是一頭扎進他的懷裏，像許久未見的老朋友一樣。Brono開心極了，或許他很久沒有體會到這種被任何人愛的感覺了，但此刻Sora像家人一般地依戀着他。

從那時候起，主人每天都會帶着狗狗走同一條路。

每天早上，雪橇犬Sora都會像導彈一樣衝向這名流浪漢。Brono會張開雙臂，把牠緊緊摟在懷裏。

彷彿他才是狗狗真正的主人一樣，主人在旁邊都快變成檸檬精了。就算是離流浪漢很遠，Sora也能在幾百英尺外鎖定Brono的位置。主人早上和牠散步時，如果Brono帳篷還沒有打開，或是他不在，Sora就會在帳篷外面等着。

瞧這黏糊勁兒，明明才分開一晚上，卻像是和愛人分開了一年一樣。除了Sora的擁抱，主人每天也會給Brono帶咖啡和牛角麪包。

男人有時也會問Brono需要什麼，他很樂意給他一點錢。

男人也開始把狗狗和Brono的友誼視頻分享到國外的Tiktok上，沒想到...視頻火了！

他很緊張，擔心自己會害了Brono，因為他來自拉脱維亞，在法國沒有身份。可...最溫暖的事卻發生了。10天後，巴黎的社會服務機構為他找到了一個可以提供住宿的地方，並幫他辦理好了身份證和銀行賬户。

男人用他的身份證號創建了一個贊助號，很快，募捐頁面為Brono籌集到了5800歐元（約人民幣48000元）。

這天，男人把這筆善款全數給了Brono，他不停地向男人表達感謝。此外，還有一個機構提出，會幫他找到工作，給他改變人生的機會。兩個月後，Brono有了穩定的工作和住所，一切都改變了，可他唯一不想改變的，是每週五都會到原來和Sora相識的地方再相聚。

因為Brono對狗狗足夠友好，也因為Sora如此純真，這個故事就這樣發生了。不管你信不信，愛狗的人們一定會有更好的運氣！

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