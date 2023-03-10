純種哈士奇生下短腿汪　腿長只得8厘米　媽這樣做能令牠長高嗎？

哈士奇都見過吧？一張霸總般的帥氣容顏，加上一身烏雲蓋雪般的華麗毛髮，和四肢比例協調的大長腿…傻是傻了點，但顏值還能可以的。但，你見過這種哈士奇嗎？



臉還是那張臉，就是身高…也許有人要説了，這不就是一隻哈士「基」嗎？

NoNoNo，還真不是，牠爸媽都是正經哈士奇，血統純着呢。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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牠叫「瓊吉」（Jjongee），一隻擁有「連主人百思不得其解的小短腿」的哈士奇。

據説，牠從小到大，腿都沒長過…雖然主人並不在意，甚至覺得很萌，但，瓊吉自己不喜歡。

小短腿給牠的生活帶來了很多苦惱。由於腿短不方便，導致牠的膽子特別小，甚至不敢上下樓梯。一看見樓梯，就開始癱軟：「啊…這也太高了！」

相比其他狗狗，牠的彈跳力也很弱，只能眼巴巴地看着別的狗跳起來爭搶食物。

至於牠自己…「朕一用力，那地上必然抖上三抖！」

當然，這都不是最慘的。最慘的是…沒有一隻狗狗看得上瓊吉，在相親這條道路上真的是屢戰屢敗，屢敗屢戰。

每天一到散步時間，牠就會以百米衝刺的速度，倒騰自己的小短腿，爭取以最快的速度到達狗狗公園。

結果…每次求愛都會被揍，然後，只能看着別的狗親親我我。「對不起，我不和地平線以下的狗説話…」

更過分的是，有的狗寧可單着，也不肯答應瓊吉：「寧可在水桶裏清醒，也絕對不能被短腿哈潛規則！」

情場失意的瓊吉一次又一次地發出了震懾狗心的哀嘆：「嗚嗚嗚，我要是腿長一點就好了！」

眼瞅着狗子愈加憔悴，主人也很是心疼。她決定對瓊吉進行力量訓練，讓牠成為一隻雖然短腿但很強壯的狗子！

咱八塊腹肌練起來，還愁找不到女朋友？！

於是，瓊吉開始學習跳欄杆；獨自上下樓梯等等…終於，學有所成的瓊吉坐不住了：

「這下，總能脱單了吧？」

那你可真是想太多了~

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