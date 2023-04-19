路邊撿到鳥怎麼辦？ 4步教你正確處理 不要隨意餵食否則會致死
撰文：滔客
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大多數人看到嬌小的鳥兒受傷或淋濕，都會忍不住想帶回家好好救治或豢養，但其實每種生物的習性和生理機制各不相同，絕對不是隨便養就會隨便活。
文：Q小蓉／滔客
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雛鳥請放回鳥巢
如果是還沒長出什麼毛的雛鳥，多半是從附近的鳥巢掉落的，直接把牠放回巢裡就可以了。如果找不到鳥巢，可以用小容器鋪上一些紙巾，放在貓狗不易接觸的位置，人也稍微遠離，這樣過一陣子親鳥就會來把雛鳥叼回去了。
千萬不要隨意餵食
撿到小動物，幾乎每個人的第一反應都是餵食，但每種鳥類適合的食物不同，胡亂餵食極有可能反而讓鳥兒死亡。
注意保暖
如果鳥兒羽毛濡濕，可以拿吹風機遠遠吹乾；如果用手碰觸鳥兒有些低溫，可以在盒子裡鋪上毛巾，並在角落放置暖暖包、熱水袋、溫水瓶等，且要注意必須用厚毛巾包住，避免燙傷；也可以加上燈泡照射，但也要留意別靠太近。
聯絡相關專業單位
不要自己留著養，野生鳥類不是隨便養就會隨便活，你一時覺得可愛的私心，換來的可能就是一個生命無辜的死亡。以台灣為例，可以聯絡中華民國野鳥學會整理的各地野鳥救傷諮詢、收容單位，如果是非上班時間，也可以在Facebook搜尋台灣野生鳥類緊急救助平台、野鳥救傷中心等等的關鍵字，線上諮詢專業人員。總之就是聯絡相關專業單位，把握黃金救援時間。
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