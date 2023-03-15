3年前被迫與小狗分離　如今在網上發現踪影　相隔1800公里怎麼辦

現在的大家有事沒事都會刷刷小紅書啦、抖音，分享自己有趣生活的同時，還會發生許多奇妙的故事…



Part 1-地下室的流浪狗，遇到了好心的人►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小姐妹@芋泥公主 家附近的一個地下室裏，生活着一條白色的小流浪狗，平時只有管理阿姨給牠一些剩飯果腹。

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因為爸爸不同意領養狗狗，善良的姐妹只能隔三差五去看望牠，貼心地準備水煮雞肉和青菜，還會趁爸爸不在家時，偷偷帶牠回家玩兒。

但狗狗似乎不大愛吃菜，她擔心這樣會營養不均衡，於是發帖詢問大家為什麼。

沒想到這一個簡單的帖子，卻引出了一段奇緣！

Part 2 -當年被迫分離，成為割捨不下的思念

故事還要從三年前説起…

姐妹@ 鱷魚曾經養了一隻白色小土狗 旺財。2020年初，因為疫情原因，她和旺財一直在家裏生活。

大概在2020年10月份左右，疫情逐漸穩定，身為學生的她需要返校上課，但她的爸媽常年在外打工，這下家裏沒人能夠繼續照顧旺財，無奈只能把牠送到鄉下外公家裏。

本想着旺財總能有口飯吃，自己放假時也能回去看看。

可沒想到，因為旺財不適應陌生的地方，加上思念主人，總是半夜一直叫，吵得老人家睡不好，於是就把旺財送給了同村一個外地人，沒過多久狗狗又被帶去了山裏。

自此再也沒有旺財的消息了…

畢竟長輩的觀念不同，不能因為這件事去怪罪老人家，她只怪自己還沒有獨立，只是可憐了旺財，成為了最割捨不下的思念…

Part 3-「現在的我，終於可以保護你啦！」

直到3年後，當她在小紅書刷到@芋泥公主的帖子，直接讓她的心提到了嗓子眼：牠，太像旺財了！

她想相認：因為牠和心心念唸的旺財實在太像了；但又不敢：自己在浙江，但姐妹卻在四川，小小旺財怎麼能跑那麼遠？

不願放過任何一點希望，她主動聯繫了@芋泥公主，和狗狗來了一次視頻會面。

沒想到…當她叫了一聲「旺財」，狗狗立刻豎起耳朵仔細聆聽：牠對這個名字有反應！牠是旺財！

於是~最困擾@ 鱷魚的事情，從「旺財在哪裏」變成了「如何安全地接旺財回家」。

大家集思廣益想辦法，最終姐妹決定先坐飛機到廣元，再和旺財一起坐飛機（有氧艙隨機飛）回到杭州，保證全程安全可靠、萬無一失~

現在，旺財已經被@ 鱷魚領導的姐姐從地下室接到家裏，在等待她的這段時間裏打疫苗、做檢查、申請檢疫證明，萬事俱備，只差回家啦！

「終於等到你，還好我沒有放棄...」當初的自己無能為力，但現在的自己已經獨立，一定會給旺財最好的生活！

隨着時代的發展，寵物之於人們的意義越來越重要。我們無需去爭論老人家把旺財送人的做法正確與否，只是慶幸在受了那麼多苦、經歷了那麼多波折之後，牠還能重新找到回家的路…

這也警醒我們，在自己有能力獨立生活之後再考慮養寵，因為對於毛孩子來説，我們是牠唯一遮風擋雨的樹蔭和港灣！

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