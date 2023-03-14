狗媽媽狂追電單車2公里　監視器揭令人動容故事：把孩子還給我

有些人覺得，人是世界上唯一擁有豐富感情的物種，那些狗啊、貓啊，做出來的事情只不過是下意識的本能反應，什麼忠誠善良，都只是人強加給牠們的自我感動。



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Part 01

最近，浙江諸暨的某個派出所，接到了一位老奶奶的報案：自家養的小狗被人偷了！

民警趕緊調取沿路監控，仔細摸排後很快定位到了偷狗人，同時還發現了一件很奇怪的事…？？？

只見偷狗人一身黑衣，騎着一輛電動車在馬路上狂奔，車前方蓋着一件藍色雨衣，被偷的小狗估計就被蓋在雨衣下面「遮人耳目」。

奇怪的是，有一條黃色小土狗，四足甩開拼了命地跟在電動車的後面。

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要知道，像這種款式的電動車，最高車速能達到50km/h，就算作為運動能力很強的狗子，短時間內也許能夠跟上車子，但衝刺個幾分鐘，就很難繼續跟着了…

更何況這是在車來車往的大馬路上，每一次轉彎、每一個紅綠燈，牠都有可能發生意外。

偷狗人自然發現了緊跟着自己的小黃狗，心虛地停車驅趕也不奏效，各種拐彎、變道也都甩不開牠。

就這樣狂追了2公里路，小黃狗精疲力竭，從跑變成了走，最後終於停下了腳步，原地休息了一會兒之後，才轉頭回家了…

這狗是咋的了？為啥一直跟着這個人？難道是偷狗人養的嗎？那最後為啥又走了呢？

原來，這是丟狗奶奶養的小黃狗，被偷的小狗是牠的孩子，母子倆一直陪伴着年邁的奶奶。

沒想到這今天竟然有個陌生人搶走了孩子，牠救子心切，就這樣一路狂奔追着偷狗人而去，體力不支後又返回家中尋求奶奶的幫助。

有了監控影片，民警很快找到了偷狗人趙某！

據趙某交代，當天他買菜回家的路上，看到路邊的小狗毛髮透亮、十分可愛，想着反正也是不值錢的土狗，就算帶走估計也沒人在乎，於是他麻袋一套，就把小狗帶走了，沒想到狗媽媽竟然追了一路。

他説：「當時我也很懊惱，趕也趕不走，繞了很多路才甩掉牠！」

萬幸的是，正因為狗媽媽的賣命狂追，才讓民警一下子就鎖定線索，畢竟被狗追了4里路，這傢伙可太顯眼了…

現在，小狗已經回到了奶奶和媽媽的身邊，趙某也向奶奶道了歉，但他的行為已經構成盜竊，最終被公安局依法行政拘留！

Part 02

就像波妹兒在開頭説的，很多人會覺得，動物和人最大的區別是「沒有感情」，牠們所有的行為只是出於本能，並沒有像人類那樣，會有愛恨喜怒等情感變化和需求。

每個關於動物們的看起來很感人的故事，只是人類把自己的感情投射到牠們身上，強加上「擬人化」的解釋而已。

但很明顯不是的，拼勁全力追逐偷狗人的狗媽媽、忠誠陪伴奶奶的母子二狗，牠們已經把“愛”這種複雜的情感表現的淋漓盡致…

無論在哪個時代，「情感」都並不為人類所獨有的體現，動物不僅和我們一樣只是為了活下去，同樣具備豐富的情感屬性！

特別是偉大、無私的母愛，更是來自「靈魂」深處的情感表達：那是一種期待另一個比自身更重要的，關於生命的延續和希望。

為了孩子甘願犧牲自己的性命、面對威脅時挺身而出保護孩子…這種度自己生死於身外的力量，是驚人的、偉大的、心酸的，是永遠值得「自以為是」的人類所敬重的。

生命平等，萬物有靈！

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