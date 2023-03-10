沒外出小母貓意外懷孕　但家裏三隻公貓都沒蛋：孩子是誰的？

hi bro 我是蘑菇！

近日，一則「某母貓憑藉一己之力產子」的新聞，越演越烈。



本着追求真相（看熱鬧）的原則，我去扒了來龍去脈，沒想到發現了一個驚天大秘密！

點擊圖片，便可知整個貓咪趣事～►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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事情是這個樣子的：

去年12月，重慶網友@布丁仔和泡芙妹的一天 感覺家裏小母貓「皮卡丘」的肚子越來越大，就帶去醫院做了個檢查。

網友尋思着：「不會是懷孕了吧！」結果醫生說，牠肚子裏面全是屎。

網友想了想，雖然家裏有5隻貓，但公貓已經全嘎了，的確不太可能懷孕，於是，開開心心地帶着皮卡丘回家了。還順便嘲笑了牠……

沒想到！！！兩個月後，皮卡丘竟然生了一窩純白色的小貓。網友震驚，不能啊，家裏只有公公貓，而且這膚色也不太對。

所以，孩子爸爸究竟是誰？？？

她突然想起來，每天出門上班的時候，經常在門口看到一些東西，有時候是小蟲子，有時候是鮮花瓣……

每次，皮卡丘都會湊過來看看，彷彿在期待着什麼。網友有了一個大膽的猜測，她翻出監控，果然看到一隻鬼鬼祟祟的白貓，總是叼着東西到她家門口，有時候還扒拉門。

這花色和行為……還用解釋嗎？真相只有一個，牠就是孩子的爹！可牠倆是啥時候認識的呢？

網友研究了半天，發現三個月前，有一次她出門倒垃圾的時候，皮卡丘偷偷溜出去了。但很快就自己回家了，所以她也沒太在意……

莫非，是那一次？可時間未免太短了吧。

凡事都要講究證據，咱也不能隨便願望小貓。所以，網友蹲在門口守株待貓，沒過多久，那隻白貓真的來了。

網友打開門，眼疾手快地抓住了牠命運的後脖頸，直奔主題質問道：「你是不是孩子的爹？」

白貓一臉懵逼，卻難免顯得有些驚慌。不過，牠很快就掙脱了。網友計劃第二次抓捕，幾乎沒費吹灰之力，白貓就自己主動進了貓包。

嫌疑貓抓到了，奶貓也就位了，氣氛烘托到這……不做個親子鑑定都說不過去！

於是，她收集了公貓和奶貓的唾液，以及毛髮，送去了鑑定中心。結果顯示，親子關係成立。是父子沒錯了。

事已至此，網友決定讓公貓入贅。皮卡丘不能當單親媽媽，孩子們也不能沒有爸爸……但入贅也不能白入贅，豪門入場券準備一個——嘠蛋套餐。

哈哈哈哈，不過想想也不虧，畢竟老婆、孩子、熱炕頭都有了……蛋留着也沒用了。

要不怎麼說呢，一定要看好自己的貓。尤其現在春天到了，正是小貓發情的時候，記得那句話：「封窗封陽台，適齡絕育，科學養貓。」

不然，等小貓離家出走，再後悔可就晚了！

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