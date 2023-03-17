美國2022最受歡迎狗狗頭銜　蟬聯31年的拉布拉多犬竟然輸給了牠

成立於1884年，由美國各地530多個獨立的養犬俱樂部聯合組成的「美國犬業俱樂部」（American Kennel Club，AKC）15日公布最新名單，將2022年美國最受歡迎的犬種做出排名，沒想到已經蟬聯冠軍長達31年之久的拉布拉多犬，這次竟然丟失王位寶座，由法國鬥牛犬取而代之！



AKC平時主要進行犬類鑑定、開發新犬種及出版雜誌等活動，他們將拉布拉多描述為「總是充滿熱情與活力」的狗狗，排名是以飼主登記註冊的犬種數量做為統計，從1990年起拉布拉多穩坐冠軍寶座已31年，不過2022年被法國鬥牛犬擊敗，拉布拉多、金毛尋回犬（黃金獵犬）、德國牧羊犬和貴婦狗（貴賓狗）則分別為位列二到五名。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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AKC描述，法國鬥牛犬是聰明的品種，牠們可以適應不同的生活環境，又因親人的個性，在近幾年不管是有家庭者或是單身者，都非常喜歡與牠相處，而嬌小的身形也比較適合住在公寓中的人們飼養。

而最不受歡迎犬種倒數三名則是北非獵犬（Sloughi）、挪威海鸚犬（Norwegian Lundehund）和英國獵狐犬（English Foxhound），不過其中很大的原因是因維這些犬種平時都是拿來當獵犬，不會成為家中毛小孩，所以登記飼養數量自然就會較少。

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