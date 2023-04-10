日本混血狗散步突然拒否犬上身在路邊躺平　夥伴一臉無奈笑翻網友

拒否犬不再是柴犬的專利！日本一隻混血狗狗有天晚上跟著主人散步，明明上一秒還踏著愉悅輕快的步伐，下一秒卻戲劇性原地倒下，就像隻沒電了的玩具娃娃一樣，可愛又搞笑的模樣讓主人看了超級無奈。



從Twitter用戶@the38405888上傳的影片中可以看到，西施犬與臘腸犬混血的「Wookie」脖子戴著發光的項圈，腳步輕盈地跟著主人在路上散步，幾秒鐘後卻「緊急煞車」停下，接著直接原地側躺倒地休息，彷彿在說「人家走不動惹～」且無論主人怎麼喊都沒有反應，一旁的夥伴「Taisuke」則無言地在一旁看著。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼Wookie拒否犬上身▼▼▼

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影片被分享到網絡上後，累積超過180萬次觀看次數，許多網友看了都笑翻表示「夥伴無言的樣子好好笑哈哈」、「虛無⋯⋯」、「居然還拒絕眼神接觸」、「就當個路燈照亮街道吧！」、「電池好像沒電了」、「項圈都比狗狗有活力。」

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