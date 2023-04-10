日本混血狗散步突然拒否犬上身在路邊躺平 夥伴一臉無奈笑翻網友
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
拒否犬不再是柴犬的專利！日本一隻混血狗狗有天晚上跟著主人散步，明明上一秒還踏著愉悅輕快的步伐，下一秒卻戲劇性原地倒下，就像隻沒電了的玩具娃娃一樣，可愛又搞笑的模樣讓主人看了超級無奈。
從Twitter用戶@the38405888上傳的影片中可以看到，西施犬與臘腸犬混血的「Wookie」脖子戴著發光的項圈，腳步輕盈地跟著主人在路上散步，幾秒鐘後卻「緊急煞車」停下，接著直接原地側躺倒地休息，彷彿在說「人家走不動惹～」且無論主人怎麼喊都沒有反應，一旁的夥伴「Taisuke」則無言地在一旁看著。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼Wookie拒否犬上身▼▼▼
+11
影片被分享到網絡上後，累積超過180萬次觀看次數，許多網友看了都笑翻表示「夥伴無言的樣子好好笑哈哈」、「虛無⋯⋯」、「居然還拒絕眼神接觸」、「就當個路燈照亮街道吧！」、「電池好像沒電了」、「項圈都比狗狗有活力。」
延伸閱讀：牛頭梗寧願癱軟任宰當拖把也不願抬腳散步 反叛行為惹網友笑翻
+7
寒流來襲兩汪被包得厚厚的 出門一瞬委屈回頭：真的要散步嗎？散步回家忽略一細節 令汪星人意外喪命 主人善意卻死索命兇器遛狗要留心 狗狗外出散步誤食止痛藥 出現急症致雙眼失明險喪命哥基穿背帶散步秒變狗拖把 脫掉後滿血復活到處衝令主人又嬲又笑松鼠狗以為只是外出散步 突然看到熟悉建築物秒扭頭落跑：我不要主人叫柴犬妹妹起床散步 牠拼命睜眼 最終不敵睡魔急召喚變這樣金毛尋回犬外出散步超興奮 聽到主人說「回家」 秒露出哀傷神情
延伸閱讀：
把拔面前自信秀狼嚎下秒「焦點全被搶」 萌汪急跳腳：偶跟你拼了！
三明治憑空消失！心虛汪站旁邊不敢動 他撬開嘴巴驚見吐司邊被咬緊大傻眼
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】