散步回家忽略一細節　令汪星人意外喪命　主人善意卻死索命兇器

相信養狗家庭裏，狗狗的牽引繩和項圈是必備之物，不僅能防止牠們到處亂跑，避免車禍、誤食等意外，乖乖牽着繩子的狗狗也會讓其他人更加安心。



再加上去年5月1日起新修訂《動物防疫法》正式實施，「遛狗不牽繩」不僅是不文明的行為，還違法了。

牽引繩和項圈，是帶汪星人外出散步時的必備之物。

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可以説，「項圈+牽引繩」就像狗狗的生命線一樣，保護了牠和我們大家。但誰能想到，小小項圈卻可能成為死神的鐮刀…

錯誤佩戴項圈，小狗命回汪星

Rocco是一隻5個月大的幼年邊境梗。

作為James的第一隻寵物，牠從小受到寵愛，不僅好吃好喝，還經常會跟着主人一起出去旅遊，小日子過的相當開心。

James也經常會把主寵之間的互動po到網上，可愛、活潑的Recco收到了好多「雲爸媽」的喜歡。

結果就在上週，James突然告知大家一個噩耗：Recoo因意外回汪星去了！

這是怎麼了？活潑健康的Recco怎麼會突然死去？！是得了什麼傳染病嗎！誰也沒想到，奪走小傢伙生命的正是牠的項圈…

James是一個合格的鏟屎官，每次帶Recco出門都會戴好項圈和牽引繩。但回家後一般只會去掉牽引繩，還會「貼心」地把項圈調鬆一些，想着讓Recco呼吸更順暢一些。

結果那天他下班回家，發現Recoo吊在廚房的門把手上…也許是狗狗貪玩跳上了櫥櫃，想下來時卻被門把手勾住了項圈，就這樣活生生窒息而死。

心痛的網友發起了#為Rocco摘下項圈#的活動，一方面是為了悼念Recco，另一方面也是想提醒更多的主人：在家時請不要給狗狗戴項圈！

在家裏，狗狗應該是自由的、安全的！拒絕用項圈約束居家的牠們！

想想看，你的脖子上永遠拴着一根繩子是什麼感覺？在家給狗狗戴項圈，是沒有必要且愚蠢的行為！出門時佩戴項圈=安全且必須；在家時佩戴項圈=愚蠢且危險！

選擇合適的狗狗項圈

市面上的狗狗項圈琳琅滿目，價格從幾元到上百元不等，除了材質差別，在樣式方面也有很多不同~如何選擇最適合自家狗狗的項圈呢？

選擇合適的狗狗項圈，才能保障汪星人安全。

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1. 普通條帶項圈

這是市面上最常見的項圈了，一般有尼龍和皮質兩種材質，價格的可選範圍非常廣。

摘戴方便，狗狗基本不會有什麼不適應的感覺，活動起來也不受限，而且還方便掛狗牌牌。

但牠的鬆緊程度非常固定，如果不小心被異物掛住或者狗狗打鬥時被咬住，很容易使狗狗窒息。而且這種項圈的壓力全部集中在頸部，會導致狗狗眼壓激增。

2. 觸動卡扣式條帶項圈

從外觀上看和上面那個普通條帶項圈很像，但牠多了一個卡扣，一旦受到巨大的外力拉扯，就會自動分開。

但搭配牽引繩使用時比較麻煩，如果沒有按照要求設置好牽引繩和項圈的連接扣環，狗狗很容易掙脱開。

3. 抑制類項圈

防爆衝的P鏈等抑制類項圈的原理，是在狗狗出現過激行為時收緊項圈，保證項圈不會脱落的同時，給予處於狂暴情緒中的狗狗一定壓制。

但也正因如此，這類項圈很容易傷害狗狗的脖子，粗暴的拉扯可能會導致狗狗窒息、氣管塌陷、眼壓升高，只適合專業訓犬人士使用。

4. 繮繩式項圈

也叫馬丁格爾項圈，類似於改良型抑制鏈。

牠也具有一個可調節的部分，在狗狗拉扯時會適當收緊，但牠並不會像抑制鏈那樣不斷、無限制收緊的作用。而且材質柔軟，條帶也比較寬，只是為了保證狗狗的項圈不會掉下來。可以説是傳統項圈和抑制項圈之間的改造與平衡。

正確使用狗狗項圈

不管是哪種項圈，都應該正確使用，才能夠發揮項圈最大作用且避免安全隱患~

1. 選擇大小合適的項圈

項圈根據材質不同可以分為皮質、尼龍等等，我們可以根據自己的實際需求和狗狗的頸圍來為狗狗選擇合適的項圈。

2. 佩戴不要太緊或太鬆

配戴項圈不宜過鬆，也不宜太緊。如果太緊，會影響狗狗的呼吸順暢，還會磨傷皮膚；但如果太鬆，狗狗不僅容易掙脱，還容易勾到其他物品。

3. 在家時取下項圈

項圈這種東西並沒有必要一直戴着，只需要在出門時和牽引繩搭配使用就好，在家裏完全沒有佩戴的必要。特別是純裝飾性的項圈，除了好看毫無實際用處，裝飾用鈴鐺或飾品還可能損害聽力或吞嚥異物導致窒息。

4. 經常清潔項圈

使用時間長了，項圈上會有大量灰塵、油脂、皮屑、細菌的堆積，皮膚很容易被感染患上皮膚病。定期用中性清潔劑清潔後陽光暴曬，或乾脆換個新的，非常有必要！

不管是項圈還是其他什麼寵物用品，都只是一個輔助性的工具。

日常養寵過程中，最重要的是主人及時關注自家狗狗的情況，多多用心為狗狗排除一切安全隱患！

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