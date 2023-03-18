愛貓被偷！女子靠定位從浙江追到廣州　跨越1600公里成功救回主子

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄。

前段時間，發生了一場救貓接力賽。



浙江湖州的網友@饅頭和大瓶頭 養了一隻叫「饅頭」的藍貓，1月4日晚被偷了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片，了解藍貓饅頭如何被貓奴尋回

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當時網友不在家，再加上饅頭特別喜歡捉迷藏，經常躲起來睡覺，等家人發現牠不見的時候已經第二天了。

好在貓身上帶着定位器，網友打開定位卻發現，貓已經到了江蘇省。從浙江到江蘇……網友懷疑牠是被偷的。

她立刻回家報警，但警方表示證據不足，不排除貓是自己走失或被別人撿到的可能…所以，無法按偷盜立案。網友只好自己想辦法。

本來想等着定位停下來，看看貓在哪直接去當地報警，抓個人贓並獲。可貓的定位特別奇怪，從1月5日早上開始一直在高速公路上，而且一會往北一會往南，像打游擊戰一樣……

想到平時看到那些「貓車」的新聞，網友懷疑饅頭被抓上貓車了。按照目前的路線，她推測目的地很有可能是廣州，立馬買機票跟了過去。

可是，她又擔心自己在路上錯過救貓的最佳時間，於是發帖求助，希望大家能幫幫忙，提供一些線索。

很快，就有志願者聯繫了她，然後有秩序地拉群，報警……網友也積極地共享貓咪位置。最後，饅頭的定位停在了廣州白雲區，志願者們趕緊出發找貓。

經過大家幾個小時的努力，他們終於在一輛路邊的集裝箱貨車裏找到了饅頭，和另外兩隻品種貓，其他貓可能已經交易出去了。就這樣，跨越了1600多公里，饅頭終於回到了主人身邊。

彼時小貓咪滿眼都是惶恐和委屈，彷彿走失已久的孩子，看着心愛的主人嚎啕大哭，似乎在說：「你怎麼才來呀？！」

網友摸摸了牠的頭，說：「別怕，媽媽帶你回家。」

這次感人的救貓行動，不僅讓我們看到主人對貓咪的「愛」，更給各位鏟屎官們提了醒：一定一定要保護好自己的小貓！

據網友描述，在她找回饅頭後的一兩天，廣州志願者在清遠市清城區橫荷街道的敢魚咀村，找到了一個偷貓賊的窩點，已經有很多小貓咪被害， 沒能等到主人接牠們回家。

倖存的四十幾隻貓都被關在籠子裏，生存環境十分糟糕。很多貓都交叉感染患上了貓瘟，即便送去醫院，卻還是有8隻去了喵星。

更讓人心碎的是：一些被救助的小貓已經找到了領養，卻因為病痛的折磨，沒能熬到去新家就死了。

在寵物行業多年，深知那些偷盜寵物貓狗進屠宰場的黑色產業鏈一直存在，但平時和一些養寵的朋友聊，他們都覺得不可置信。

有太多事情，只是表面上的歲月靜好，一旦深入其中就會發現其中醜陋的傷疤。

誰曾想，原來風餐露宿，無家可歸的流浪貓並不是最慘的，那些被送去屠宰場等死和生活在繁殖場的貓貓更慘…

而且，並不是所有被偷走，被傷害的貓咪都像饅頭一樣幸運，能夠等到主人，平安回家。

我們支持「領養代替購買」，也絕不只是一句簡單的口號而已。

牠的背後，是流浪的孩子們一個個孤苦伶仃的背影；是屠宰場裏孩子們一張張驚恐無助的面孔；是繁殖場裏孩子們一雙雙絕望暗淡的眼睛。是志願者日日月月年年風雨無阻的付出；是人類心底最堅定的善意…

希望看到文章的你可以點個「在看」，幫忙把牠分享出去。

一方面，提醒大家保護好自己的貓；一方面，也希望大家能夠支持領養代替購買，讓所有的小貓咪都有人保護，不給壞人可乘之機！

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