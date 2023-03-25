貓咪誤吞LED球秒變閃閃發亮「皮卡丘」？飼主崩潰求助：怎取出來

在許多卡通動畫裡面，動物通常是作者創作的靈感來源，因此會被擬人化、甚至被賦予各種超能力。在微博上就有網友分享一段影片，疑似一隻貓咪不小心誤食發光球，結果意外變成「皮卡丘」的一幕。



畫面中一隻橘貓的腹部一閃一閃地發出橘黃色的光，可以看到牠有點不知所措地待在原地，一旁同伴經過牠時似乎也看傻眼，只好快速走過。影片裡飼主表示自家的貓不小心吞進了發光球，醫生說球太小無法動手術，只好敲碗問網友：「要怎麼取出來？在線等」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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雖然有網友看完影片表示LED燈玩具再亮也不太可能從肚子裡透出光來，光線應該是從貓咪身體外面發出來的，應該是有人將玩具放在牠的腹部下方。然而貓咪發光的一幕仍是讓不少人看了嘖嘖稱奇，留言直呼：「皮卡皮卡」、「龍貓裡的貓巴士」、「你是電、你是光」紛紛笑說以為是卡通裡的角色跑到現實裡來了。

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