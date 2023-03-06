大肚貓遲遲沒誕下寶寶　寵主急帶求醫　檢查下發現一肚子竟是...

大家好，我是喵耳朵。噗嗤，不行，忍不住了，人類和貓咪的的烏龍事件，實在是太好笑了。



Case 1

2022年的12月18號夜晚。

河南信陽的許先生在散步的遇到一隻殘疾的流浪貓，貓咪的一隻前腳少了一截，腳腫的跟饅頭一樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 14

晚上剛下過雪，溫度低的嚇人，小流浪還懷着孕。

許先生趕緊回家拿了幾件棉衣和食物暫時解決的貓咪的溫飽問題，準備過幾天就把牠帶回家。

為了把小貓咪帶回家，給爸媽做了好幾天的思想工作，家裏終於鬆口同意收養。

給貓咪起名叫做奶茶，為了能讓奶茶「順利生產」，還貼心還給牠準備了產房。每天都在抖音號上和網友分享奶茶的生活日常，和網友期待着小貓崽子的出生。

畢竟孩子媽都這麼可愛，小貓崽的顏值肯定不會低啊...但收養了貓咪近一個月了，奶茶一直沒生下小貓。

網友們催生的評論都快戳戳臉上。徐先生開始懷疑是不是貓咪生病了，嚇得趕緊帶貓咪去醫院檢查。畢竟貓咪還懷着孕，出什麼意外可咋辦？

他向醫生闡述着奶茶的症狀，像極了焦急等待的老父親。醫生摸了肚子、做了X光，醫生在看電腦上的片子的時候。

許先生看的片子上貓肚子裏「大團結」，興奮的邊錄影片邊解釋着：「醫生在數有幾個。」

反轉來了——

醫生指着片子説，這是腎，這些都是——大便...

診斷結果：肚子裏都是大便和脂肪。是的，你沒聽錯，奶茶肚子沒有崽，肚子裏是脂肪和大便。

醫生説：「糞球都到肛門了，快要排便了。」...感動的笑容已經要掛臉上了，又硬生生僵在了臉上

一個小夥子帶着一羣大老爺們每天盯着奶茶生娃，等來了一肚子粑粑...

畫風有些搞笑，我已經忍不住了...

奶茶根本就沒有懷孕，牠是胖的。為了證明自己不是「眼瘸」，隨後鏟屎官貼心的放上奶茶的照片。

額...這肚子...確實容易讓人誤解。網友評論簡直笑死個人了——好吃好喝的供着，結果一肚子糞坨子！！

實在是太烏龍了，但是還有更烏龍的——

Case 2

22年8月中下旬。

一位熱心小姐姐在投餵流浪貓的時候，發現貓羣裏多了一名「新成員」：奶牛貓。

牠狼吞虎嚥的樣子，一看就是餓壞了。

+ 2

小姐姐觀察到發現，這名新成員除了比較警惕，牠的肚子微微隆起，看着像是懷孕了。畢竟大部分的流浪貓都是瘦的很，只有懷孕的時候才這麼胖。

懷孕了還流浪着，是在太可憐了。後面，小姐姐就比較關注這名「孕婦」，每次怕他吃不飽還特意單獨給牠投餵，給他增加營養，希望能順利生下幼崽。

一想到生產以後，又有一羣小貓開始流浪，小姐姐乾脆提前找了領養人，產後一條服務，可以説是相當到位了。

可這都連續投餵兩個月了，貓咪的肚子越來越大，卻沒有一點兒待產的跡象。

小姐姐尋思着，可能還得再等等？

這天，小姐姐像往常一樣去投餵貓咪，當貓咪屁股對着她的時候，她發現...貓咪的尾巴下，竟然有兩個oo。

小姐姐頓時整個人都不好了，一個可怕的想法出現在腦海——餵了兩個月的懷孕小母貓，該不會是個公貓吧？

拍了影片詢問了熟識的醫生，醫生肯定的回答讓小姐姐直呼被騙了。

必須賠償精神損失費！

小流浪：我胖有錯了？不僅把我認成母貓還説我到處説我懷孕了，我以後在喵圈怎麼混！

還有網友在評論區了分享了自己錯認公貓為懷孕小母貓的故事，真的是笑死人了...

細數這些烏龍，主角都擁有一個大肚子 。

但是，各位鏟屎官千萬注意了!!

毛孩子肚子大的原因一般有兩種：



1. 懷孕：一般懷孕一個月左右，貓咪的肚子會明顯的增大；

2. 生病：貓咪的肚子裏可能有腹水，而造成牠的原因很多，建議立刻就醫治療。



當然，如果兩個都不是，那就別想了，就是胖的！！

今日份歡樂到這裏就結束啦，為快樂點贊！

歡迎各位小夥伴分享你遇到的烏龍事件，我們一起開懷一笑！

延伸閱讀：卑微小貓登門求包養 可惜家裏有貓無力再養 遺憾故事結局大逆轉

+ 6

‍‍

【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】