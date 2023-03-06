日本緬因貓成長前後判若兩貓　超反差照片曝光　網驚：變成國王了

爸爸說過年前要帶「認識2年的朋友」回家作客 門一開全家傻眼：怎麼這麼胖俗話說女大十八變果然是真的。一名飼主曬出自家緬因貓小時候跟長大後的強烈反差照片，只見緬因貓小時候軟萌可愛就像一隻絨毛娃娃，沒想到長大後竟然直接長成「猞猁」，霸氣的模樣跟山貓幾乎相去無幾，反差照曝光讓不少網友看傻。



日本一名家有三隻貓的網友「KRAUSER_MKM1000」日前貼出家中緬因貓克勞瑟(クラウザー)小時候與現在的照片，只有一個月大的克勞瑟被帶回家時全身布滿銀灰色的絨毛，興致勃勃地玩著眼前逗貓棒，看起來就像一隻毛茸茸的貓咪娃娃一樣軟萌惹人愛，但沒想到這樣可愛的貓咪長大後竟然會判若兩貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼緬因貓成長前後完全不同樣貌XD▼▼

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飼主加碼貼出克勞瑟目前的模樣，目前1歲多的牠已經是重達7.4公斤的成貓，外表從軟綿綿的可愛奶貓長成一隻霸氣的灰色山貓，脖子上的長毛被修剪得像是獅子鬃毛一般帥氣，霸氣睥睨的眼神簡直讓人不敢相信牠是一隻緬因貓，反倒像是老虎或是猞猁的模樣。

飼主表示，之前整理照片時翻出克勞瑟小時候的模樣，對比起現在的樣子實在不敢相信是同一隻貓，「才過一年多就變成國王了，完全出乎我的意料之外」。克勞瑟超反差照片曝光後吸引萬名網友按讚，網友留言表示「太令人意外了，小時候跟長大差好多」、「不說牠是緬因貓我真的以為是野生山貓」、「看起來像是獅子跟老虎的混血兒」。

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