貓媽媽撫摸過世兒子骨灰露悲傷表情　堅持在旁守靈整晚不離開

國外有名飼主日前在社群平台TikTok上分享一部影片，拍下家裡的貓咪在前幾週過世，火化後的骨灰寄來家裡時，貓咪的媽媽透過裝有骨灰的盒子聞到兒子的氣味，明白心愛的孩子再也回不來的牠，想盡辦法嗅聞殘留的味道，並在骨灰旁睡了一整晚，愛子心切的悲傷模樣看哭大批網友。



從TikTok用戶@ashleighedmunds上傳的影片中可以看到，貓媽媽「Serene」不斷嗅聞著一個裝著兒子「Boofy」骨灰的盒子，不斷將臉埋進空隙中，接著主人見狀便拿出Boofy的毛髮，Serene像是感應到兒子的氣味般開始出現反應，盡可能地將鼻子伸進兒子的毛裡感受，甚至直接在旁邊趴下，並伸手撫摸裝有骨灰的方盒，讓一旁的主人看了都感動直呼「Boofy我們都好想你！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貓媽媽輕撫過世兒子骨灰堅持守靈整晚▼▼▼

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住在澳洲的原PO 「埃德蒙茲」（Ashleigh Edmunds）表示，Boofy在前陣子過世，生前最愛做的事情就是跟在媽媽Serene屁股後面滿屋子跑，是個活潑、快樂與充滿愛心的男孩。她表示，「我覺得這一刻，Serene意識到兒子再也不會回來了。」而當天晚上，Serene就睡在兒子身旁，一秒也不肯離開。

動人的影片被分享到網絡上後，累積超過180萬次觀看次數，吸引許多網友湧入留言表示「從來沒有一部TikTok影片能這麼快就打動我⋯⋯牠們是家人而不僅僅是寵物」、「牠們和我們一樣感受到悲傷和痛苦」、「這實在令人心碎」、「那個可憐的孩子知道她的孩子就在那裡，但她找不到他」、「我的獸醫說牠們只需要聞一下毛髮，就能知道所愛的人已經過世，這只是牠們悲傷過程的一部分！」

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