貓咪做壞事遭寵主透過監視器喝止　犯人不滿竟這樣做企圖消滅證據

不少飼主對於寵物獨自在家時都在做些什麼會感到好奇，因此選擇在家中裝設監控鏡頭，以便出門時也能隨時查看家中毛小孩的狀況。在國外就有飼主透過智慧攝影機抓到貓咪調皮搗蛋，以為可以成功阻止毛孩，沒想到卻被反將一軍。



從監控畫面中可以看到，飼主的虎斑貓「Coco」趁沒人在家時又想偷偷跑進廚房的櫃子裡，主人見狀馬上從另一頭出聲喝止貓咪：「這位先生你在幹嘛？」並且叫牠趕快出來。只見貓咪聽到主人的聲音後，嚇得立刻關起櫃子們，四處張望想要知道主人究竟藏在哪裡。影片後段貓咪也成功找到攝影機，下一秒畫面便劇烈晃動，可想而知鏡頭是直接被喵星人給破壞，飼主遠端監控毛小孩的計畫也宣告失敗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友們看完影片也都被貓咪的舉動給逗樂，紛紛留言：「 Coco：你什麼都沒看到」、「這隻貓咪太聰明啦」、「馬上消滅證據」表示「上有政策下有對策」，笑說該名飼主養的貓咪非常機智，知道自己調皮搗蛋被抓包後，馬上就找到方法幫自己脫罪了呢。

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