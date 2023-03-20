貓奴分享貓砂隱藏版用法　廁所也能秒變清潔神器：真心推薦超好用

幾乎所有養貓的人都會使用「貓砂」來清潔貓主子的排泄物。不過除了清理喵星人的大小便外，其實貓砂還有鮮為人知的「隱藏版」用法！



日前便有網友在臉書社團分享了貓砂的超實用功能，另類的用法讓大家都覺得非常驚奇，效果也出乎意料地好，貼文發出後引發熱議。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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貓砂還能這樣用？他曬另類用法網笑：夜店包廂需要

一名網友在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」發文，表示半夜時女兒突然大吐特吐，他靈機一動想到將貓砂倒在嘔吐物上清理，能夠吸收穢物並且凝結成塊狀的「凝結式貓砂」意外地成為清潔神器，讓該名網友大讚：「真心推薦凝結式貓砂，超好用」、「貓砂倒一倒！輕鬆清理。而且還除臭」。

另類的貓砂用途引來許多留言，不少人都大讚這樣的做法堪稱「生活智慧王」，「沒想到還能這樣用」、「還有這招」、「可惡！！！我怎麼沒想到」、「好聰明」、「很會利用耶」、「貓砂的二次使用」、「妙用無窮」、「夜店的包廂需要貓砂」。也有人分享自己類似的經驗，「我是用凝結式松木，往吐的地板倒下去，可以完全無痕」、「我是貓咪吐的時候也用這招」、「我家的狗拉肚子，我也是倒貓砂去清」、「上次喝多了也是在塑膠袋裡裝貓砂吐，不用抱馬桶真心覺得好用」 。

新一代居家清潔神器？除了清嘔吐物還能清廚餘！

不過也有人指出，貓砂的價格比較昂貴，用來清理嘔吐物感覺有點浪費，「是聰明的辦法但是太浪費」、「實用，但成本高」、「清一次要花很多錢」。不過該名網友表示，這種情形並不是常常發生，久久才用一次而且又方便整潔，覺得還可以接受，「久久一次100元，光是除臭就覺得划算。而且不用像過去那樣，報紙抹布都毀了！嘔吐的黏液還會沾手。」同時他也分享了貓砂的其他妙用，「我還有把鏟起來的貓砂裝一袋，然後倒廚餘，完全不怕漏液。真的好用。」

嘔吐物細菌恐讓貓咪感染 使用後需注意清潔

除了使用貓砂外，也有許多人提供自己清潔穢物的方式給大家參考，「我是用尿布墊，覺得很好用，貓砂會黏」、「基本上個人就是拿廚房紙巾和去味劑，搞定」、「小時候住鄉下也是用土或沙，類似的方法清理雞鴨糞或人的穢物」。此外還有人提醒，因為嘔吐物中有細菌，為了避免感染到貓咪的尿道和肛門，若在清潔過程中有使用貓砂鏟或其他貓咪用品，一定要徹底清潔或是更換成新的，以免危害到貓咪的健康。

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