橘貓被遺棄令人氣憤　眼睛太大、太能吃竟成藉口　還有更可恥理由

有這麼一句話，讓我聽了無比難受：越是聽話的貓越容易被遺棄，就像越懂事的孩子卻得不到糖吃…



為什麼牠們都這麼懂事了，還會被遺棄？而橘貓是我聽過的最容易被遺棄的貓咪之一，遺棄的理由無比奇葩和不解，那何必當初要養呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Part 01

橘貓太能吃，養不起，我不要了

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某網友一天下班回家，碰到了一隻肥嘟嘟的大橘貓碰瓷，喵喵喵衝着他叫，剛伸手就很親暱用頭蹭蹭，很是親人。

據觀察，貓咪身上乾淨整潔，肥嘟嘟的，小哥猜想：「這不像是流浪貓，估計是誰家貓跑丟了。」

看着牠如此親人，小哥不忍心，問遍了附近的鄰居，都沒有找到誰家丟了貓。

無奈之下，小哥帶着貓咪去了醫院查看芯片（國外很多鏟屎官會給自家貓裝定位芯片）。

通過芯片立馬找到了原主人，沒想到，他的主人冷漠的説：橘貓太胖了，吃的太多，養不起就扔了。

小哥是非常無語，從未見過這麼不負責任的人。

後來小哥收養了大胖橘，在醫生的建議下給橘貓堅持減肥，橘貓足足瘦了近10斤，瘦下來的大橘更加帥氣十足。

幸虧橘貓遇到了善良的小哥，有了新的家。

我真是氣死了，這什麼主人呀！一個如此奇葩的理由就不要了！

本身橘貓就是一種容易肥胖的品種，吃的多也是牠們的特點，（注意不要把貓喂的太胖喲！）

但因為吃的多就遺棄牠，不喜歡為何當初要養呢？

真想給原主人説一句：「如果以後你的孩子吃的多，你是不是也直接丟了？做個人吧！」

Part 02

橘貓因為「眼睛太大」，被遺棄

國外一家收容所，有一隻外形很奇怪的貓。據瞭解，這隻貓因為眼瞼有遺傳缺陷，天生無法合攏，因此眼睛大部分時間都是瞪的很大。

前主人對此很嫌棄，將貓遺棄到收容所。

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這隻貓名叫土豆，在收容所很久都沒有被領養。

直到有一天女孩諾林的出現，當她第一眼看到土豆，就被這個小可愛大大的眼睛吸引了。

收容所義工解釋説：「土豆性格好，很懂事，但因為眼睛怪異問題一直無人領養。」

諾林聽完，當場直接決定要領養土豆，帶牠回家生活。

其實土豆的大眼並不影響生活，很多人因為牠的外觀而拒絕。

回到新家的土豆，剛開始有些缺乏安全感，笨拙的躲來躲去，後來在諾林的安撫下，慢慢的適應了新環境。

有一次，諾林的同事意外將土豆照片曬到網上，有人開始質疑諾林故意將貓弄成大眼，搏眼球，後來諾林專門開了賬號發佈了土豆的故事。

解釋説：土豆眼睛不是生病，只是遺傳的問題，不影響生活。

沒想到，一下子土豆就火了，很多人都很喜歡大眼睛土豆。本來怪異的土豆搖身一變成了網紅貓。

這麼大的眼睛，誰能拒絕呢？

在我看來，貓沒有外貌的醜陋之分，任何貓咪都是一條鮮活的生命。請不要帶着有色眼鏡看待。不拋棄不放棄牠們，才是真的喜歡。

Part 03

這隻橘貓太粘人了，我不想要了

你能想的到？有人會因貓咪太粘人而棄養。真是離譜到家了......

這隻橘貓名叫雅克，最喜歡的就是待在人的腿上趴着，發出：「咕嚕咕嚕」的享受聲。我想，能夠被貓如此厚愛是多少鏟屎官夢寐以求的。

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但誰也沒有想到，雅克3歲的時候，就被主人遺棄了。

遺棄的理由竟然是説牠太粘人了。原主人説牠太喜歡坐在腿上，喜歡擁抱，太粘人受不了。

這麼可愛的貓，我腦子裏冒出來了一大堆不解？？？所有的髒話都不足以罵他的原主人。

之後，雅克就被送去了救助站，救助站的哥哥姐姐非常喜歡這個小傢伙。

剛到救助站，就直接坐進了小姐姐懷裏。這麼粘人的小貓咪真的無法理解為什麼會被遺棄……

不過，結果是很友好的，在救助站的幫助下，很快一個很喜歡牠的網友，決意要領養雅克。

在她和家人一起去接貓的時候，完全被迷上了，雅克直接征服了她和她的老父親。

誰不想要這麼一隻喜歡坐腿上，温柔又粘人的小貓咪。

其實橘貓的性格真的很友好，很粘人，而且很好養活不容易生病，能夠養一隻大橘貓，也是一種難得的幸福。

還是那句話：如果真的喜歡貓，請負責到底，牠的一生只有你。不要因為各種理由就遺棄貓咪。

棄貓是一種不道德，應該被譴責的行為。‍

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】