虎斑貓初遇影印機 好奇伸頭探看 下秒驚嚇表現網民笑翻：太可愛
撰文：聯合新聞網
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貓咪的好奇心相當強大，卻常常把自己嚇瘋。日本一隻虎斑貓有天初次見到印表機，當牠全神貫注甚至把頭塞進去時，卻突然跑出一張紙讓貓皇嚇到噴飛。有趣的影片讓不少網友瘋狂重播，不論看第幾次還是讓嘴角失守。
日本貓奴@BellNakimushi在推特分享了一段15秒的逗趣影片，虎斑貓貝爾（ベル）某天貓生中第一次看到正在運作的印表機，細微的聲音完全引起牠的好奇心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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貝爾跳上桌子緊盯著眼前的「不明物體」，一度把頭伸進出紙托盤想看個仔細，不料這時機器剛好印完資料，掉出一張紙瞬間把貝爾嚇到原地噴飛，影片還能聽到強大的撞擊聲。
貓皇似乎完全沒有預料到這種情況，一秒飛出鏡頭的畫面意外逗樂眾人。「貝爾的壓倒性迴避」「印表機1:0」「影片從一開始就很好笑」「太可愛了吧」。雖然貝爾消失在鏡頭中，但彷彿可以想像牠事後驚恐望著印表機的模樣。
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