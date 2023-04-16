被要求說出屋主家中狗狗名字　看更們認狗不認人　出入要靠刷狗臉

大家好，我是糖刺梨。今天我要「曝光」某些小區，因為...人的待遇竟然不如修狗，你敢信！



Part 01

小紅書網友@Bo好看的烤乳豬 邀請朋友來家裏玩，沒想到，朋友卻遭到了小區保安的「刁難」。保安要求她説出網友一家屬的名字，否則進不去。而這位家屬，竟然是狗子？？？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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哈哈哈哈！網友家的小雞毛叫栗子，保安大哥每次見到牠都是滿臉星星眼。

這當然不能怪保安大哥，誰讓狗狗這麼可愛呢對吧！而評論區的留言更是讓我笑發財了，原來小區認狗不認人是非常普遍的事：有網友表示，自己必須要靠狗子刷臉才能進門；

另一外網友的媽媽被小區鄰居稱呼為「年糕媽媽」，直到第二年，保安大哥才恍然大悟：原來年糕不是你，是你家狗子啊！

還有人説姑姑家的狗早就是小區明星了，偶爾她去姑姑家幫忙遛狗，還被保安當成是偷狗賊。她只好解釋，這狗子是自己表妹哈哈哈！

看來，要想在這些小區裏住，家裏沒只狗狗多少要吃點虧。

Part 02

一天，網友@明月自在 在樓下遛彎，遇上了小區裏的鄰居：狗子石蛋。

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牠又像往常一樣，在樓下自己遛自己。當時已經到了傍晚，是牠平時回家的時間。見到網友，牠就過來蹭蹭她，示意：「送我回家吧！」

於是，一人一狗就往石蛋家的方向走去，牠一邊在前面帶路，還一邊催促：「搞快點，我媽飯都給我做好了。」

進了電梯，網友幫忙按了樓層，就跟牠告別了。「謝謝你送我回家，下次我來你家蹭飯！」

也有人看完影片，提出了質疑：狗狗沒有拴繩，如果走丟了怎麼辦？（ps:遛狗時一定要牽繩，並且陪着牠哦！）網友在評論區解釋道：石蛋是小區裏有名的狗狗，大家都知道牠住在哪棟樓的第幾層，物業也非常喜歡牠，一般大家見到牠，都會送牠回家。

嘖嘖，人人都愛狗狗，且對毛孩子有極強的包容心，這不就是咱們夢想中小區該有的樣子嗎？

Part 03

去年特殊時期，上海一位鏟屎官不得不離開自己居住的小區。由於事情來得突然，她非常擔心狗子多多接下來吃喝拉撒的情況。結果...一段時間回來後，這貨不僅沒瘦，還吃胖了。而小區裏500人的微信羣聊裏，知道主人回不了家後，每天聊得最多的就是多多今天有沒有吃飽。

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由於擔心多多餓肚子的人實在太多，這個給牠餵狗糧，那個人給牠吃肉肉。

結果...因為吃的實在太豐盛，有的鄰居的吃的還遭到了多多的嫌棄！

但拉布拉多嘛，大家都知道，牠只知道饞，根本不知道什麼叫飽。主人一走，狗子每天吃得不亦樂乎，甚至有一次還把自己吃吐了哈哈哈！鄰居們又開始忙活在多多的窩外面寫上了三個大字：「不能餵。」

第二天多多惆悵極了：「好煩，人家已經三分鐘沒吃飯了！」

主人再回來時，看到了狗子的眼神帶着三分敷衍，七分冷漠：「你自己回吧，我給自己找了個包吃包住的活。」

嗚嗚嗚......這也太暖心了！要是以上小區裏的居民看到這篇文章，有人搬家的時候通知我一聲唄。我想立馬住進去！

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】