日本西施犬超長舌頭被質疑作假　飼主拍片力證事實：絕不是合成圖

在路上經常可以看到有民眾牽著狗狗散步時，狗狗伸出舌頭看起來像是在笑的樣子，除了模樣可愛之外，其實吐舌頭也有助於牠們的身體散熱，而日本有一隻狗狗吐出舌頭的模樣卻驚呆了不少網友。



在日本有飼主家裡養了一隻北京西施犬「ムーチョ（Mucho）」，長相有點呆萌的牠在Twitter上有不少粉絲追蹤。近日飼主就分享一張Mucho吐出舌頭的照片，只見狗狗的舌頭幾乎快要跟牠的臉一樣長，誇張的比例讓飼主也不禁心想：這麼長的舌頭是怎麼在嘴巴裡收起來的？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼Mucho長舌頭被質疑作假▼▼▼

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照片一出馬上引起網友們熱議：「天啊真的好長」、「不知道能不能折起來...」、「好像變色龍」也有網友對狗狗的長舌頭產生各種疑問，例如：「真的不是合成嗎？」、「舌頭這麼長沒問題嗎？」飼主則回應，獸醫雖然也說狗狗的舌頭真的是比較長了一點，但不用特別擔心。而為了證明照片不是合成，主人也po出狗狗伸出舌頭的影片，表示牠的舌頭真的就是這麼長，要大家別再懷疑啦！

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