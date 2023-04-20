收容所超可愛橘貓伸出小肉掌　與人類1互動行為　萬人觀看後心碎

美國紐澤西州紐瓦克的一家非營利動物收容所，有一隻充滿靈性的小橘貓被收容在鐵籠中，等待有緣人的到來。只要有人經過牠的籠子，牠就會從籠子縫隙伸出小肉掌，緊緊抓住對方的手，彷彿在說「不要離開我」，楚楚可憐的模樣讓人心疼不已。



紐澤西州紐瓦克人道協會（Associated Humane Societies Newark）近日在 TikTok上傳一段影片，主角是一隻圓滾滾的小橘貓，正在等待新主人來接牠回家。只要看到有人從籠子前經過，便馬上站起來，從縫隙中伸出2隻小肉掌，下一秒緊緊抓住對方的手，久久不肯鬆手。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 7

相片中可見，小橘貓水汪汪的眼睛充滿悲傷和不捨，彷彿擔心著對方會離他遠去，令人了心碎不已。短短七秒的影片曝光後，已有19萬點讚與1千多則留言。

網友看了影片後心疼地表示，「看看那可憐的小眼神，我的心一秒融化」、「太可愛了，怎麼忍心抗拒收養牠？」、「天選之人請帶走牠吧」。也有網友分享，這則影片讓他想起當初在收容所時也遇到相似的情況，令他「馬上決定就是牠了！因為牠選擇了我」。

延伸閱讀：英國短毛貓自我按摩極為舒爽 影片上傳後惹熱議：喵星人再度進化▼▼▼

+ 3

延伸閱讀：

以為只是小貓小狗...拾荒女子打開「移動中的枕套」 驚見4條「肥大蟒蛇」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】