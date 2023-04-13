英國短毛貓自我按摩極為舒爽 影片上傳後惹熱議：喵星人再度進化
撰文：中天新聞網
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毛小孩的學習能力很強，常常可以看到牠們靠著模仿，做出鏟屎官預料不到的事情或動作。國外有隻英國短毛貓就是一隻擁有超強模仿能力的高手。只見牠拿著飼主替牠準備的按摩器，從頭按到臉，表情十分享受，如此像人的行徑在網上引起熱議笑稱，「完了！牠們又開始進化了。」
影片中可以看到英短西喬（Ciccio）懶洋洋地躺在地板上，一手還握著按摩器，控制著位置和角度，看起來極為舒爽。飼主表示，西喬經常拿起按摩器替自己按摩，其實大部分都是牠自己移動身體給按摩器按，影片可是碰巧錄到，看起來就像牠自己幫自己按摩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
▼▼▼西喬懂得自我按摩▼▼▼
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美國寵物產品協會（APPA）指出，近年寵物行業年年都在增長，據統計在美國這些飼主在寵物身上花了1230億美元其中又以寵物食品與零食佔據榜首，約500億美元APPA調查中還發現，雖然飼養貓的主人在購買玩具的花費會比狗主人低，但整個2021年一隻貓咪還是會花主人約41美元來購買新玩具。
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