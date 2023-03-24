空姐飛機上撿到圓潤萌貓　吃力抱起一句「好重」秒釣出熟睡主人

空姐在飛機上總是要應付各種突發狀況，不過幫走失貓找主人可能比較罕見了。在Jet Blue一架由安大略飛往紐約的飛機上就發生這麼一件可愛又離奇的小插曲，一名空姐發現一隻灰白貓在走道上遊盪，疑似是從籠子中逃脫，空姐只好抱起牠沿路問是誰遺失的貓貓。而貓咪圓潤的身型搭配上無奈的表情讓乘客們全都忍俊不禁，有趣的一幕也全被拍下。



網友Yi Shun Lai在推特上分享了這個可愛的搭機小趣事。她表示自己搭乘由安大略飛往紐約的Jet Blue班機，原本已在睡覺休息，卻突然聽到空姐的聲音大喊，「有人遺失這隻貓嗎？灰白色的貓！」她睜開眼就看到空姐吃力地抱著一隻肥美的貓咪，沿路幫牠找主人；由於貓貓相當壯碩，空姐抱到一半還忍不住說，「牠真的有點重啊！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 6

而主人事後看到推文後也回覆說，「那是我們的大男孩布萊恩！謝謝大家的愛，牠平安無事唷～」並且上傳了一段布萊恩的影片跟大家分享。而對於空姐反應布萊恩有點重，主人笑說因為牠的體重可是有19磅（約8.6公斤）呢！他也解釋了那天的狀況，原來他們將布萊恩放在貓咪背包中，而底部的開口不是很牢靠，牠八成是趁著他們睡著時自己偷偷掀開袋子跑出去溜噠。

這個可愛的故事也讓布萊恩在推特上爆紅，很多人都被布萊恩那無奈又厭世的表情所吸引，主人則表示布萊恩其實平常就是這樣的招牌表情，雖然牠看起來很無辜，「不過對於在飛機上偷跑出來，牠可是一點都不感到愧疚」。

延伸閱讀：走失英短銀漸層 媽媽擺烏龍誤將流浪黑花紋貓領回家 結局有驚喜

+ 16

延伸閱讀：【影】同步率100％虎斑兄妹「出腳順序＋跨步幅度」超整齊！網大喊：要融化了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】