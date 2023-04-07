貓咪慘遭強制洗澡成落湯雞　背後原因曝光惹網友同情：主子辛苦了

日本有名飼主日前在Twitter上分享了一段影片，拍下家中貓貓跨著緩慢的步伐走進房間，全身濕透的牠略顯疲憊與無奈。原來，是因為貓咪不小心被小主人的尿潑到，已經夠悲慘了的牠還被主人「強制洗澡」，短短時間內歷經滄桑的姿態與平時高貴可愛的模樣形成強烈落差。



從Twitter用戶@matsutake_cat上傳的影片與照片中可以看到，貓咪「壽司」（おすし）緩緩的從門外走進來，全身濕漉漉的牠彷彿淋成了落湯雞，有些沈重的步伐搭配著嚴肅的表情，還沒回神的模樣看起來可憐兮兮。原來，家裡的嬰兒小主人在換尿布時不小心撒尿在壽司身上，因此不得不去洗澡，被撒尿又被迫洗澡的壽司簡直是「歷劫歸來」，讓不少網友看了都直呼「真是辛苦了！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼貓咪慘遭強制洗澡▼▼▼

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可愛又可憐的影片被分享到Twitter上後，吸引許多網友同情留言表示「看起來心很累」、「真是一場災難」、「好喜歡壽司這張臉哈哈哈。」而事後主人則是在留言處貼出一張照片，表示洗完澡後有犒賞壽司作為補償，請各位網友別擔心。

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