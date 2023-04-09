女飼主回老家託朋友照顧小貓咪　主子主動FaceTime ：被治癒了

一名女飼主因回老家將自己養的小貓託給朋友照顧，幾天後竟然接到貓咪主動打來的視訊電話，讓她超級驚喜，直呼被愛貓治癒。



陸媒報導，新疆一名含小姐前兩天回老家，將自己養的小貓「阿啾」託給朋友照顧。當天朋友打來和她聊天順便匯報貓咪的情況，過了兩分鐘又來了一通視訊電話，含小姐以為是朋友打來的就接起來，結果沒看到人，只看到阿啾用嘴巴不斷拱螢幕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼小貓咪主動FaceTime治癒女飼主（事發全經過）▼▼▼

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阿啾在話筒裡聽到飼主的聲音，開心的發出呼嚕呼嚕的聲音，含小姐以為是朋友開視訊想給她看貓咪的樣子，但過了半分鐘都沒看到人，便用訊息詢問對方，朋友說她沒打而且手機弄掉了，結果竟然是貓咪自己跑去按螢幕，主動打了視訊電話過來找飼主。

含小姐表示阿啾平常就特別喜歡玩手機，自己在刷短影音時，牠會撲向螢幕，甚至會給人按讚。她笑稱理性上知道貓咪應該是亂按按到的，但這一系列過程實在太療癒了。這支影片已超過300萬人次觀看，網友直呼雖然是巧合，但接到寵物打來的電話還是覺得好暖。

含小姐提到跟貓咪相遇的緣由，阿啾原本是流浪貓，是她在打球時發現的，當時貓卡在籃球館的木地板裡面，含小姐將牠救出來後就順勢收編了。

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